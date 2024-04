Stellantis ha venduto una nuova Dodge Viper nel 2024: è fuori produzione dal 2017

Ogni tanto, nel mondo automobilistico, si presentano delle sorprese: dopo ben 7 anni, è stata venduta una nuova Dodge Viper a metà del 2024. Sebbene a prima vista possa sembrare una notizia ordinaria, ricordiamo che questa iconica auto sportiva americana ha cessato la sua produzione nel lontano 2017.

Il tutto è venuto fuori dal recente report periodico delle vendite di Stellantis relativo al primo trimestre del 2024 e, tra le numerose auto vendute, spicca proprio questa singola unità della Viper. La spiegazione più plausibile è che l'auto fosse rimasta invenduta in un concessionario per diversi anni, e che ora abbia finalmente trovato un'acquirente (ecco la Dodge Viper più strana mai venduta, è davvero molto particolare e unica al mondo).

Per quanto sollevi qualche dubbio riguardo al definirsi "nuova", un'auto di sette anni fa, le condizioni della vettura sono, ovviamente impeccabili. Tuttavia, da quando la Viper è uscita di produzione, via via salta fuori qualche unità residua venduta. Quindi, da un punto di vista numerico, questi tipi di fenomeni sono più comuni di quel che sembra, anche se, a modo loro, fanno notizia.

Un'altra curiosità riguarda l'andamento delle vendite negli ultimi anni. Nel 2020 e nel 2021 furono vendute quattro sole unità della Dodge Viper, mentre nel 2022 nessuna, facendo sorgere il sospetto che il rimanente stock potesse essere esaurito. Il 2023 ha invece portò alla sorpresa, con altre due unità vendute. Altri tempi rispetto a una ventina di anni fa, quando, nel 2000, si raggiungevano, e superavano, le 1.000 unità vendute all'anno della Viper. Tuttavia, nel corso dell'ultimo ciclo di vita dell'auto, abbiamo assistito ad un costante declino di interesse, culminato nel 2014 con soli 760 esemplari venduti, il picco più basso di vendite prima della sua sua uscita ufficiale dalla produzione.

Tempo fa vi parlammo invece della Dodge Viper più potente di sempre: battezzata con il nome in codice "Juggernaut", questa vettura, pur presentandosi esteticamente come un modello del 2001, nasconde sotto la carrozzeria il powertrain della quinta generazione, commercializzato tra il 2013 e il 2017. Il motore rimane quello di serie, ma la cilindrata è stata portata a 9.0 litri, mentre due turbo Garrett da 88 millimetri, insieme ad altre modifiche, spingono la potenza totale a ben 3.300 CV, distribuiti esclusivamente sulle ruote posteriori. Una bestia indomabile capace di raggiungere 375 km/h.

