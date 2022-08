Stellantis vende più elettriche di Tesla: la Fiat 500 supera Model 3 e Model Y

Stellantis vende più veicoli elettrici di Tesla in Europa, è questa la notizia che sta rimbalzando su tutti i principali media del vecchio continente e non solo. Nella prima metà del 2022 il gruppo che ha accorpato FCA e PSA ha venduto 105.413 veicoli 100% elettrici in Europa, mentre Tesla si è fermata a 78.277.

Numeri eccellenti per Stellantis, che per anni si è trovata indietro sulla mobilità elettrica (FCA almeno) e che ora ha finalmente ripreso il passo. Ora il prossimo obbiettivo è agguantare il Gruppo Volkswagen, ancora il miglior gruppo d'Europa nelle vendite 100% elettriche: nei primi sei mesi del 2022 il gruppo tedesco ha piazzato 116.307 BEV. I dati riguardando 27 Paesi UE più il Regno Unito, la Svizzera, l'Islanda e la Norvegia; mancano invece i dati di Portogallo, Svezia e Finlandia.

Tornando a Stellantis, l'auto elettrica più venduta è la Nuova Fiat 500, che è anche la BEV più venduta in Western Europe nel secondo trimestre dell'anno. È la prima volta che una vettura non-Tesla riesce a guadagnare la prima posizione dall'ultimo trimestre del 2020. La Nuova 500 elettrica è anche la BEV più venduta in Italia e in Germania nel secondo trimestre 2022, mentre la Peugeot e-208 è stata la migliore EV in Francia nello stesso periodo.

In casa Stellantis dunque c'è di che festeggiare. Bisogna però dire che per Tesla è stato il peggior trimestre da due anni a questa parte (parliamo del Q2 2022), con la fabbrica di Shanghai chiusa per COVID e altri problemi produttivi in Texas e a Berlino. Bisognerà vedere cosa succederà nel terzo trimestre dell'anno...