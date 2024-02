Stellantis userà lo standard di ricarica Tesla NACS: cade anche l'ultimo colosso

In Nord America Tesla ha messo a segno un autentico capolavoro: non parliamo delle vendite o delle strabilianti capacità dell’Autopilot ma della capacità di imporre un nuovo standard di ricarica a tutto il mercato elettrico. Ora anche Stellantis fa sapere che adotterà il Tesla NACS a partire dal 2025.

Era l’ultimo grande colosso che ancora mancava all’appello del NACS, lo standard di ricarica super conveniente che Tesla ha ingegnerizzato da zero a bordo delle sue auto. Quello che un tempo era un’assoluta esclusiva delle auto di Elon Musk, dunque potenzialmente anche un malus, poiché l’accesso alle colonnine CCS1 americane era interdetto senza un adattatore, sta per diventare un punto di riferimento per tutto il mercato statunitense e canadese. La SAE ha anche già annunciato che renderà il Tesla NACS uno standard internazionale, così che tutti i produttori possano lavorare su linee guida comuni confermate da un ente terzo, non da un’azienda privata come Tesla.

Le caratteristiche tecniche dello standard di ricarica hanno poi convinto tutti i grandi produttori ad adottarlo. Vi abbiamo già raccontato Pro e Contro del Tesla NACS, per riassumere però sappiate che si tratta di un connettore di piccole dimensioni che può arrivare idealmente a 1.000 kW di potenza a 1.000 V, mentre oggi il massimo raggiunto su CCS2 Combo è 350 kW a 800 V. Torniamo così a Stellantis: il grande gruppo italo-americano ha fatto sapere che adotterà il NACS a partire dal 2025, seguendo così le orme di altri grandi come Ford, gli ultimi arrivati Volkswagen, Audi, Porsche e persino Toyota, che aveva ufficializzato il passaggio lo scorso ottobre 2023.