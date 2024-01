Stellantis, Tavares sicuro: 'La forte accelerazione delle elettriche aumenta la sicurezza'

Soltanto pochi giorni fa vi avevamo raccontato come nel primo anno di possesso delle auto elettriche siano più comuni gli incidenti. Tutta colpa dell'accelerazione e della potenza “diretta” delle green a cui l'automobilista del termico si deve ovviamente abituare.

Un po' controcorrente il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha però sottolineato l'esatto opposto, spiegando che, a suo modo di vedere, l'accelerazione di un'auto a batteria è un vantaggio e non uno svantaggio.

In occasione della presentazione delle nuova piattaforma STLA Large da cui usciranno anche Jeep e Alfa Romeo il manager portoghese ha fatto l'esempio della necessità di sorpassare un camion che sta procedendo lentamente su una strada a due corsie: "Maggiore è l'accelerazione – ha spiegato - più sicure possono essere le condizioni in cui si effettua il sorpasso, e da questo punto di vista la tecnologia BEV è eccezionale, come tutti noi sappiamo”.

Il suo discorso ovviamente non fa una piega visto che la fase delicata del sorpasso è senza dubbio più agevole se si dispone di un'auto potente e scattante: il veicolo da sorpassare si supera con più facilita e si può quindi rientrare prima nella propria corsia.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita di hypercar elettriche con accelerazioni inaudite, ma anche berline e city car a batteria che sono senza dubbio più performanti da questo punto di vista rispetto alle vetture termiche.

In ogni caso va sempre ricordato di usare prudenza visto che accelerare significa aumentare la velocità, l'elemento che più incide in caso di incidente. Del resto è noto e risaputo che più è alta la velocità e più si corre il rischio di ferirsi in maniera grave se non addirittura morire. Come sostenuto nel 2021 da parte dell'IIHS, l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), anche un leggero incremento della velocità può avere delle conseguenze disastrose per gli esseri umani.