Stellantis, Tavares lancia l'allarme: 'Senza incentivi le auto elettriche crollano'

In questi giorni Stellantis ha inaugurato un nuovo stabilimento Fiat in Algeria e nell'occasione era presente anche il CEO, Carlos Tavares. Un evento che è stato propizio per diramare un appello ai governi di tutto il mondo, affinchè non vengano eliminati gli incentivi per l'acquisto delle auto elettriche.

Secondo Tavares quando gli incentivi vengono meno l'acquisto delle vetture a zero emissioni diminuisce in maniera drastica e un esempio in tal senso è stata la Germania, dove si è verificato appunto un crollo delle vendite delle auto elettriche a seguito del taglio degli incentivi.

Secondo Tavares la “battaglia dell'elettrico”, (molto probabilmente riferendosi alla Cina e al resto del mondo), non sarà vinta dall'Europa troppo facilmente. “Se pensiamo di aver vinto la battaglia troppo presto, è chiaro che la perderemo - ha detto il massimo rappresentante del gruppo di automobili che prevede al suo interno, fra le altre, Fiat, Peugeot e Citroen - in tutto il mondo, soprattutto in Europa, non appena elimineremo gli aiuti all'acquisto per i clienti, scopriremo che la domanda crolla".

Quindi Tavares ha ribadito il concetto spiegando: “Non sostenere l'acquisto di veicoli puliti, siano essi elettrici o a idrogeno, sarebbe un grave errore, che ovviamente accumulerebbe la domanda e rallenterebbe ogni sviluppo".

In Italia ovviamente gli incentivi proseguiranno anche per il 2024, anche se il governo starebbe pensando di destinare ancora la maggior parte dei fondi alle auto a zero emissioni, ecobonus che sia nel 2023 che volge alla conclusione, quanto nel 2022, è rimasto in gran parte invenduto.

Ad oggi la popolazione sembrerebbe essere più propensa ad acquistare le vetture ibride senza spina, i fondi infatti che vanno esauriti più in fretta, mentre gli italiani continuano ad essere scettici verso le green. In ogni caso il governo italiano continuerà, giustamente a sostenere le auto elettriche, viste dalla maggior parte degli automobilisti come un bene ancora troppo caro.