Stellantis contro lo switch elettrico: frettoloso e rischioso, voluto dalla politica

Il mercato automotive sta cambiando nel profondo, andando sempre più verso le auto elettriche. Questo cambiamento radicale però non è stato voluto dai produttori ma dai politici, come ha ricordato il CEO di Stellantis Carlos Tavares,

Secondo quanto riportato da Automotive News, Carlos Tavares sarebbe stato alquanto critico con le politiche europee. L'UE vorrebbe del resto che dal 2035 tutte le nuove auto in vendita fossero elettriche (per saperne di più: prepararsi al 2035), uno switch frettoloso che potrebbe creare grossi problemi - anche sociali. Secondo il CEO, la deadline del 2035 sta spingendo le aziende a riconvertire gli impianti, a fare grandi investimenti e a cambiare la normale catena di approvvigionamento in modo frettoloso, rimanendo competitive all'interno del mercato.

Questo non porterà alla perdita di posti di lavoro e alla chiusura di fabbriche tradizionali, ha detto Tavares, in ogni caso la situazione è rischiosa. Il manager pensa che vi siano altri modi migliori per ridurre le emissioni di carbonio nel mondo. Una BEV ha bisogno di percorrere almeno 70.000 km per diventare totalmente green e assorbire le emissioni generate per la sua creazione, mentre nuove vetture ibride e leggere potrebbero ridurre da subito le emissioni e risultare più accessibili in termini di prezzo.

Nonostante i dubbi, Stellantis ha comunque deciso di investire nella mobilità elettrica 30 miliardi di euro da qui al 2025, con tutti i 14 brand del gruppo coinvolti. Entro la fine del 2023 il gruppo, il quarto al mondo, ha intenzione di lanciare 20 vetture elettrificate, con brand come Lancia e Alfa Romeo che diventeranno "altamente elettrificati" attorno al 2027 (inoltre tutti i veicoli commerciali Stellantis saranno elettrici dal 2022). Sapremo di più il prossimo 1 marzo, quando Stellantis diffonderà i suoi piani sul lungo termine - che a oggi sembrano chiari, nonostante i dubbi che riguardano la transizione.