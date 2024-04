Stellantis, svelate in anteprima le 36 auto in uscita: dalla nuova Panda alla nuova Delta

Sono tanti, tantissimi, i modelli che il gruppo Stellantis sfornerà nei prossimi anni. Nel dettaglio si tratta di 36 nuove auto in commercio a partire dal 2024, alcune delle quali svelate negli scorsi giorni a Torino in occasione dell’Italian Product Day, all’Heritage hub.

Alla presenza di più di 300 concessionarie e delle Reti Distrigo, nonchè dei CEO dei vari marchi, i vertici del gruppo hanno mostrato in anteprima alcuni dei 36 modelli o prototipi che arricchiranno il parco auto Stellantis nei prossimi anni, a conferma del piano strategico Dare Forward 2030.

Ma quali sono stati i modelli che verranno commercializzati nei prossimi anni? Si comincia dalla nuova Fiat Panda 2024, che diventerà un B-SUV e che verrà presentata il prossimo 11 luglio. Al suo fianco la nuova Pandina 2024, già svelata poche settimana fa, in produzione almeno fino al 2027.

Spazio poi ai concept Fiat del futuro, come ad esempio la Mega Panda, la Fastback, la Giga Panda, il Pick-up e il Camper. Rimanendo in casa Fiat, mostrata in anteprima la 600e Abarth, già ribattezzata “scorpionissima”.

Come dimenticarsi poi dell'Alfa Romeo Milano, su cui si alzerà il sipario fra tre giorni, il prossimo dieci aprile, disponibile sia inversione full electric che ibrida. Restando nel Biscione, riflettori puntati anche sulle nuove Stelvio e Giulia, che saranno entrambe elettriche, e che arriveranno nel 2025 e nel 2026: la prima viene definita favolosa, mentre la seconda non convince nel posteriore.

In casa Lancia, invece, i prossimi step saranno la Ypsilon HF la Gamma (2026) e la Delta (2028), dopo l'arrivo nei concessionari della nuova Ypsilon sia elettrica quanto ibrida. La Gamma è stata mostrata quasi in versione definitiva, mentre la Delta pare che per ora non abbia convinto in pieno. Spazio poi a tutti i marchi stranieri del gruppo Stellantis, come Citroen, quindi le novità di Jeep, per cui arriverà un nuovo modello full electric a breve dopo il grande successo dell'Avenger, passando da Peugeot e Opel.

“Questi – ha detto Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia, riferendosi alle auto in uscita nel 2024 – sono solo i modelli che arriveranno a breve nelle concessionarie ma, ciò che è più importante, è che la nostra Rete ha potuto vedere una visione di lungo periodo, caratterizzata da emozioni, entusiasmo e concretezza, che ci permette di dire che il futuro è una sfida che possiamo e dobbiamo vincere insieme”.

