Stellantis sorprende tutti: in arrivo nuovi veicoli a idrogeno

I veicoli a idrogeno, con le dovute eccezioni, al momento godono di una popolarità piuttosto scarsa in quasi ogni mercato. Si tratta di una tecnologia di difficile commerciabilità per varie problematiche, legate soprattutto alle stazioni di rifornimento e agli investimenti necessari alla produzione in volumi particolarmente ampi.

D'altra parte non è certamente una soluzione da scartare a prescindere, e infatti una compagnia si è appena detta ampiamente favorevole a lanciare sul mercato veicoli alimentati con il primo elemento della tavola periodica. Stiamo parlando del nuovo colosso dell'automotive: Stellantis.

Il quarto produttore di auto al mondo ha appena deciso di provare sul serio a proporre una gamma di veicoli commerciali da vendere sul suolo europeo. I modelli porteranno i marchi di Peugeot, Citroen e Opel, e le consegne ai primi clienti verranno effettuate già entro la fine di quest'anno.

Automotive News fa inoltre sapere che questi veicoli offriranno un range di circa 400 chilometri, mentre il rifornimento dovrebbe durare al massimo tre minuti. All'atto pratico i propulsori dovrebbero far uso sia di fuel cell a idrogeno sia di modeste batterie agli ioni di litio, ed è proprio per questo motivo che Stellantis ha parlato di "hybrid hydrogen".

Per il momento i dettagli sugli aspetti tecnici sono molto scarsi, quindi vi consigliamo di prendere ogni informazione con le dovute precauzioni. In ogni caso Automotive News ha aggiunto che il sistema farebbe affidamento su tre serbatoi a idrogeno a 700 bar senza compromettere sensibilmente le dimensioni dell'area di carico. Nel caso in cui l'idrogeno si esaurisca, questi veicoli potranno percorrere circa 50 chilometri senza alcun problema grazie proprio alla presenza delle batterie citate in precedenza.

Passando ad un segmento completamente diverso ma evitando di allontanarci dal sistema di alimentazione discusso finora, vogliamo mostrarvi una vettura che ha stupito a primo impatto per le sue performance: ecco la stratosferica Hyperion XP-1 a idrogeno mentre sfila sulle vie di Los Angeles.