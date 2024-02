Stellantis, al via gli sconti Spoticar: Opel Corsa electric con Wallbox a 149 euro al mese

Con un comunicato ufficiale, Stellantis annuncia che dall'11 al 29 febbraio, entra in scena la campagna promozionale chiamata "SPOTICAR ELECTRIC DAYS", ovvero un'opportunità per coloro che desiderano acquistare un veicolo usato a basse emissioni da Stellantis.

Questa iniziativa si inserirà nel percorso del Gruppo Stellantis verso una mobilità eco sostenibile e accessibile a tutti. I clienti che opteranno per un finanziamento tramite la formula Trust&Go di Stellantis Financial Services potranno usufruire dell'inclusione nella rata della soluzione di ricarica domestica easyWallbox di Free2move (altro partner Stellantis); inoltre Free2move collaborerà con Stellantis per costruire colonnine di ricarica presso i concessionari.

"Oggi, il mercato delle auto second-hand gioca un ruolo chiave e rivela un trend di crescita importante, che Spoticar ha saputo cogliere, ponendosi sempre più vicino alle reali esigenze dei clienti grazie ad un’offerta multimarca. I Concessionari Spoticar offrono un’ampia scelta di vetture e veicoli commerciali di tutti i brand (con motorizzazioni termiche, ibride, ibride plug-in ed elettriche), accompagnandoli da un elevato livello di servizi e garanzie. In Italia, inoltre, Spoticar si differenzia sul mercato nell’essere un marchio con una spiccata natura phygital, grazie alla sua vetrina online con circa 16.000 annunci pubblicati, e alla presenza di oltre 200 punti vendita su tutto il territorio nazionale" ha dichiarato Stellantis nel suo comunicato.

La campagna SPOTICAR ELECTRIC DAYS sarà disponibile presso i punti vendita della rete Spoticar con una sezione dedicata facilmente accessibile agli utenti presso il loro sito. Inoltre, la promozione sarà ampiamente pubblicizzata su televisioni nazionali, satellitari e digitali e sui social media.

Con “SPOTICAR ELECTRIC DAYS”, il marchio, in collaborazione con Stellantis, si propone di cambiare la percezione dei clienti e dell'opinione pubblica verso i veicoli usati elettrici o ibridi plug-in, dimostrando che l'acquisto di un'auto usata può essere una scelta consapevole ed ecologica, con le rassicuranti garanzie offerte dai concessionari Spoticar.

Nonostante tutte queste iniziative, Stellantis, in Italia, sta vivendo delle situazioni tese per via del destino incerto della fabbrica di Mirafiori. Per quanto, ad oggi, ne sappiamo la fabbrica potrebbe presto chiudere per via delle scelte di Stellantis di produrre i veicoli lì destinati altrove.