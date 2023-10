Stellantis ha scelto Leapmotor: investimento da 1,5 miliardi di euro

Stellantis guarda a oriente per lo sviluppo del suo futuro elettrico. Il rumor circolava già dallo scorso mese di agosto, quando vi abbiamo raccontato di come Stellantis fosse interessata a una piattaforma cinese. Oggi è tutto ufficiale: Stellantis diventa azionista di Leapmotor.

Stellantis e Leapmotor hanno deciso di creare una partnership strategica a livello internazionale, il cui fine ultimo è quello di creare un polo di eccellenza per la mobilità elettrica. Un polo “altamente competitivo ed efficiente in Cina e nel resto del mondo”. All’atto pratico, Stellantis ha investito 1,5 miliardi di euro per acquisire circa il 20% di Leapmotor, diventando così un investitore di punta. All’interno dell’accordo si sancisce anche la creazione della nuova Leapmotor International, joint venture guidata da Stellantis in quote 51:49. Questo permetterà l’esportazione, la vendita e anche la fabbricazione di prodotti Leapmotor al di fuori della regione cinese.

Una partnership trasversale che permetterà a Leapmotor di aumentare le vendite sul suolo cinese, Stellantis invece potrà sfruttare l’ecosistema EV di Leapmotor in Cina - che a oggi risulta innovativo ed efficiente in termini di costi. Le prime consegne della nuova joint venture sono previste già nella seconda metà del 2024.

“Con il consolidamento delle start-up di veicoli elettrici in Cina, diventa sempre più evidente che i segmenti mainstream in Cina saranno dominati da una cerchia di player di nuova generazione nel settore degli EV efficienti e agili, come Leapmotor”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Riteniamo che sia il momento giusto per assumere un ruolo di primo piano nel sostenere i piani di espansione globale di Leapmotor, uno dei nuovi operatori EV più interessanti sul mercato, con una mentalità imprenditoriale e tecnologica simile alla nostra. Grazie a questo investimento strategico, andiamo a rafforzare un nostro punto debole nel modello di business e a beneficiare della competitività di Leapmotor in Cina e all’estero. Voglio ringraziare il signor Zhu Jiangming e i team delle nostre grandi aziende, che con livelli eccezionali di leadership e collaborazione hanno reso possibile questa nuova opportunità di partnership preziosa per entrambi”.

“Oggi abbiamo posto una pietra miliare nella storia di Leapmotor e sono entusiasta di essere testimone di questo momento storico insieme a Carlos Tavares e al suo team”, ha dichiarato Zhu Jiangming, fondatore e CEO di Leapmotor. “Facendo leva su una ineguagliabile gamma di capacità tecnologiche interne, Leapmotor porta sul mercato i migliori prodotti EV della categoria in modo economicamente competitivo. Crediamo fortemente nelle partnership win-win dove attori con straordinarie capacità uniscono le proprie competenze all’interno di un ambiente in rapida evoluzione. Insieme a Stellantis, continueremo nel solco dell’innovazione e della creatività, creando preziose sinergie tecnologiche e commerciali e portando le auto EV Leapmotor sui mercati di tutto il mondo”.



Ricordiamo che in Cina proprio Leapmotor ha creato la T03 per sfidare idealmente la 500 e la Panda.