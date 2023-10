Stellantis e Samsung: annunciata una seconda gigafactory per le batterie

Stellantis e Samsung hanno annunciato un secondo impianto di produzione di batterie negli Stati Uniti a Kokomo, nello stato dell'Indiana. La produzione inizierà nel nuovo stabilimento, che fa parte della join venture StarPlus Energy, all'inizio del 2027.

Questo investimento di oltre 3,2 miliardi di dollari (2,8 miliardi di euro) creerà 1.400 nuovi posti di lavoro a Kokomo e nelle vicinanze. L'investimento totale per entrambi gli stabilimenti sarà di oltre 6,3 miliardi di dollari (5,5 miliardi di euro), con la creazione di 2.800 nuovi posti di lavoro.

“Il nostro ecosistema per la produzione di batterie costituisce la base su cui si fonda la nostra strategia di elettrificazione e i nostri ottimi partner Samsung SDI, lo Stato dell’Indiana e la Municipalità di Kokomo hanno presentato argomentazioni convincenti per situare la nostra sesta gigafactory a Kokomo”, ha dichiarato Mark Stewart, COO di Stellantis North America.

Questo investimento fa parte della strategia Dare Forward 2030 di Stellantis, che mira a raggiungere una quota significativa di vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa e negli Stati Uniti entro il 2030. Stellantis sta lavorando per diventare un'azienda a zero emissioni di anidride carbonica entro il 2038. Potete dare un'occhiata anche ai prossimi progetti di e-fuel in cantiere, che promettono una compatibilità con i veicoli tutt'ora in commercio di Stellantis.