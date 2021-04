Stellantis rivoluziona Jeep: in arrivo micro 4x4 basata su Peugeot 208

La parola “Jeep” è ben più di un marchio, è diventata un vero e proprio sinonimo di auto 4x4 di grandi dimensioni, in grado di battere qualsiasi terreno; i tempi però cambiano e anche le esigenze di mercato. Stellantis opererà a breve una profonda rivoluzione all’interno di Jeep, che sfornerà anche auto più compatte.

Sembra infatti che il mito duro e puro della Jeep enorme e inarrestabile sia destinato a cambiare, con Stellantis (il gruppo nato dalla fusione di FCA e PSA, e che dunque oggi detiene al 100% il marchio Jeep) intenta a creare un micro 4x4. Cosa intendiamo per “micro”? Beh una vettura compatta costruita sulla piattaforma CMP della Peugeot 208 e della Peugeot 2008, da lanciare sul mercato nel 2022.

Parliamo della prima Jeep su base Peugeot, dettaglio che per molti rappresenterà una vera e propria dissacrazione... Bisognerà in ogni caso abituarsi, poiché la produzione del micro 4x4 sembra ormai certa presso l’impianto di Tychy, in Polonia, da dove già escono le Fiat 500 e che presto darà alla luce nuovi modelli Fiat (si presume il rilancio della Punto), Alfa Romeo e appunto Jeep. A confermare la notizia è stato del resto Christian Meunier, attuale direttore del brand, che ha detto ai giornalisti: “Vogliamo crescere in Europa, dove vogliamo lanciare una Jeep più piccola in linea con il mercato”.