Stellantis rilancia lo stabilimento di Cassino: arriva la piattaforma BEV STLA Large

Stellantis ha annunciato importanti novità per il proprio stabilimento di Cassino, dove attualmente si producono modelli di assoluta eccellenza come Alfa Romeo Giulia e Stelvio e Maserati Grecale. Presso il polo arriverà la piattaforma BEV STLA Large.

Ad annunciarlo è stato il CEO del gruppo Carlos Tavares nel corso di una visita allo stabilimento ad alta tecnologia, che in questo modo dovrebbe così ipotecare il suo futuro anche in vista dello switch elettrico. “Lo stabilimento di Cassino vanta una lunga tradizione di innovazione e tecnologia” ha dichiarato Tavares, CEO di Stellantis. “I veicoli basati sulla piattaforma STLA Large che stiamo progettando rivoluzioneranno l’esperienza di guida grazie a funzionalità e caratteristiche all’avanguardia e per questo, confidiamo nella grande competenza dei nostri dipendenti e nel team manageriale di Stellantis per riuscire a raggiungere i nostri audaci obiettivi legati al costo e alla qualità. Il supporto dei dipendenti di Cassino e la lungimiranza delle autorità locali e nazionali sono per noi un grande stimolo per sviluppare veicoli in grado di conquistare i clienti con una mobilità pulita, sicura e accessibile”.

Cassino sarà dunque il secondo stabilimento Stellantis a usare la piattaforma STLA Large, una delle quattro piattaforme BEV altamente flessibili del gruppo italo-franco-americano. È progettata per offrire fino a 800 km di autonomia con i moduli di propulsione elettrica (EDM) e i pacchi batteria di Stellantis. Ricordiamo che il gruppo prevede di investire più di 30 miliardi di euro nell'elettrificazione entro il 2025, così come nella realizzazione del software necessario alla produzione di veicoli BEV e tecnologie di ricarica rapida ai vertici della categoria. Cassino può dunque vivere la sua totale rinascita elettrica dopo gli stop del 2020 legati non solo al COVID.