Stellantis-Renault, interviene John Elkann: 'Nessun piano di fusione in programma'

Nelle ultime ore sono emerse voci di corridoio che suggerivano una fusione tra il gruppo Stellantis e Renault. Il presidente di Stellantis, John Elkann, ha categoricamente smentito la presenza di qualsiasi piano di fusione con altri costruttori automobilistici.

“Non esiste alcun piano allo studio riguardante operazioni di fusione di Stellantis con altri costruttori. La società è concentrata sull'esecuzione del piano strategico Dare Forward 2030 e nella puntuale realizzazione dei progetti annunciati per rafforzare l'attività in ogni mercato dove è presente, inclusa l'Italia”.

Questa dichiarazione è arrivata in risposta alle voci circolate riguardo a una possibile fusione con Renault. Elkann ha aggiunto che Stellantis è impegnata nel tavolo automotive promosso dal MIMIT, che coinvolge il governo italiano e gli attori della filiera, al fine di raggiungere obiettivi comuni per affrontare la transizione elettrica. Dall'altro lato, Renault ha scelto di non commentare le voci e le indiscrezioni, sottolineando di non avere alcuna informazione su questo argomento.

Queste fantomatiche voci di una possibile fusione tra Stellantis e Renault hanno però avuto un impatto significativo sui mercati finanziari. Stellantis ha inizialmente registrato un lieve calo e attualmente si trova in territorio negativo a Piazza Affari, con un ribasso dell'1,67%. Al contrario, Renault ha visto un aumento dell'1,34% alla Borsa di Parigi, seguito da un balzo che ha portato a un guadagno complessivo del 4,7% per l'indice Ftse Mib.

È fondamentale sottolineare che, nonostante le indiscrezioni circolate in merito a un intervento di Stellantis per "salvare Renault", tutto è stato smentito dallo stesso Elkann, che ha catalogato tali rumor come speculazioni infondate. Al contrario, sul fronte transalpino, non sono mai emersi riscontri alle voci di una possibile fusione, in linea con le dichiarazioni del presidente di Stellantis, i quali obiettivi (ripetiamo) vertono più sul rendere sostenibile e appetibile ai consumatori i nuovi prodotti provenienti dalla transizione elettrica.