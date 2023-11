Stellantis, il programma per convertire furgoni diesel in elettrici a meno di 20mila euro

Stellantis ha annunciato un ambizioso piano per offrire la possibilità di convertire i furgoni di medie dimensioni alimentati a diesel in veicoli completamente elettrici, dando loro una seconda vita, a partire dal 2024. Questa iniziativa coinvolgerà modelli come Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro, Fiat Scudo e Toyota ProAce.

Xavier Peugeot, a capo della business unit furgoni di Stellantis, ha dichiarato che l'obiettivo principale di questo progetto è quello di rendere i furgoni elettrici più accessibili, in particolare ai proprietari di piccole imprese che desiderano una soluzione sostenibile senza investire in un veicolo completamente nuovo. Il costo di questa conversione sarà inferiore a 20.000 euro per furgone (ecco invece come potrebbe essere la prima city car del gruppo Stellantis, costerà circa 20.000 euro).

Il processo di conversione includerà la sostituzione del motore diesel con un propulsore completamente elettrico. I dettagli specifici sulla tecnologia utilizzata per la conversione non sono stati ancora completamente divulgati. Xavier Peugeot ha sottolineato che gli esemplari convertiti offriranno un'autonomia "credibile", anche se probabilmente inferiore rispetto ai valori offerti dai furgoni elettrici con specifiche di fabbrica (ad oggi vanno dai 224 a i 350 km).

Questa iniziativa si concentrerà principalmente in Francia (almeno all'inizio), grazie agli incentivi statali disponibili nel paese. Questi possono coprire fino al 40% del costo di conversione, fino a un massimo di € 10.000, a condizione che il proprietario mantenga il furgone elettrico per più di un anno o percorra almeno 6.000 km prima di venderlo.

In merito alle auto elettriche, Stellantis per la prima volta, ha battuto Tesla per numero di auto vendute in Europa.