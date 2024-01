Stellantis, problemi al motore 1.5 BlueHDi: consigliato l'uso di un nuovo lubrificante

Avete presente il motore Diesel 1.5 BlueHDi attualmente in mano prima a PSA e poi a Stellantis? Ebbene, l'azienda ha recentemente annunciato un'importante raccomandazione per migliorare l'affidabilità del motore, notoriamente affetto da un problema alla catena dell'albero a camme.

In particolare, il motore 1.5 BlueHDi, prodotto da PSA, ha riscontrato una problematica con la catena dell'albero a camme nella sua versione Euro 6.D a partire dal 31 dicembre 2019. L'usura precoce di questa catena può causare rumori indesiderati e, nel tempo, portare al rifiuto del motore (come se avesse una coscienza) di avviarsi. Scenario peggiore è la la rottura della catena, che può provocare ulteriori danni gravi al motore, comprese le valvole e la camera di combustione.

Per affrontare questo problema, Stellantis ha apportato modifiche significative al motore 1.5 BlueHDi. Dal gennaio 2023, è stata implementata una nuova catena dell'albero a camme da 8 mm, che sostituirà la precedente da 7 mm (ricordiamo che Stellantis non taglierà i prezzi delle proprie auto per far concorrenza ai brand cinesi e a Tesla).

Inoltre, per migliorare la lubrificazione del motore e prevenire l'usura prematura della catena, Stellantis raccomanda l'utilizzo di un nuovo olio motore con una viscosità di 5W30 anziché 0W30. Questo nuovo standard, denominato Stellantis FPW9.55535/03, è progettato per ridurre l'usura e preservare la durata dei componenti meccanici.

I proprietari di veicoli Citroën, DS, Opel e Peugeot prodotti prima di febbraio 2023 in particolare (modelli che adottano il 1.5 BlueHDi) sono stati invitati a seguire questa raccomandazione post-vendita. Dal 1º gennaio 2024, i produttori hanno aggiornato i piani di manutenzione per includere il nuovo lubrificante tra le pratiche da eseguire per preservare le auto. Raccomandiamo, in quanto redazione dunque, che, in caso vi rivolgiate a riparatori indipendenti, richiediate che venga utilizzato un lubrificante 5W30 per garantire la copertura della garanzia da parte dei marchi Stellantis in caso di problemi al motore.

Queste raccomandazioni di Stellantis mirano a garantire un corretto decorso dell'utilizzo dei veicoli dei propri clienti, ed è nostro dover tenere informate le persone il più possibile affinché queste non abbiano problemi "inaspettati" con i propri veicoli. Stellantis si sta anche impegnando per portare, all'interno della propria gamma, veicoli sempre più avanzati e tecnologici, l'azienda ha recentemente presentato una nuova piattaforma chiamata BEV STLA LARGE pensata per i mezzi di grandi dimensioni.