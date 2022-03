Stellantis presenta un nuovo motore Jeep 6 cilindri in linea con più di 500 cavalli

I progetti di Stellantis contenuti all’interno del progetto Dare Forward 2030 guardano ad un’elettrificazione massiccia dei modelli appartenenti al gruppo, ma a sorpresa Jeep ha presentato un motore termico denominato Hurricane, capace di erogare una potenza paragonabile ai V8, ma con consumi ben più ridotti.

Si tratta di un’unità con 6 cilindri in linea da 3.0 litri, più efficiente di un V8 del 15%, e declinato in due tagli di potenza a seconda dei modelli su cui verrà montato. Il più piccolo eroga 400 CV e 610 Nm di coppia, mentre la versione più potente tocca quota 500 CV, con la coppia massima che raggiunge i 780 Nm.

Il blocco motore è in alluminio per entrambi i propulsori, e adotta bielle e alberi in acciaio forgiato, un dettaglio che suggerisce la capacità di sopportare potenze ancor più elevate, il che farà la gioia dei preparatori che andranno a metterci le mani sopra. L’unità meno potente ha però i pistoni in alluminio, mentre quello più prestazionale sfoggia pistoni forgiati e sfrutta un rapporto di compressione più basso così da resistere a pressioni del turbo superiori, che da 22 psi passano a 26 psi.

Il motore infatti adotta due turbocompressori a bassa inerzia e ad alto flusso, ognuno dei quali alimenta 3 dei 6 cilindri totali. Inoltre entrambi sono dotati di start & stop, per tagliare ulteriormente le emissioni nell’uso urbano.

Jeep ha messo a punto questi motori con l’obiettivo di garantire una curva di coppia lineare e corposa per tutto l’arco dell’erogazione. Stando a quanto dichiarato dal costruttore, saranno in grado di erogare il almeno il 90% della coppia massima a partire da 2350 giri/min, fino al limitatore. Inoltre sono già predisposti per un’eventuale utilizzo affiancato ad una componente elettrica, arrivando così a livelli di potenza ancor più elevati.

Ma su quali modelli vedremo questi motori? Ancora non è stato specificato, ma senza dubbio sono propulsori dedicati soprattutto al mercato americano: è probabile che facciano il loro debutto sul Jeep Grand Wagoneer, ma potrebbe finire anche sotto al cofano delle nuove Challenger e Charger, anche se Dodge ha annunciato di essere al lavoro su una muscle car elettrica dal suono pazzesco.