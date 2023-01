Stellantis presenta le batterie allo stato solido: più piccole e più efficienti

Factorial, azienda che è in stretto legame con il gruppo Stellantis, ha presentato in occasione del CES 2023 di Las Vegas il suo prototipo di batterie allo stato solido con celle da 100 ampere-ora. Si tratta di un prodotto davvero interessante che potrebbe rivoluzionare il mercato delle auto e non solo.

Stellantis, dopo l'appello di Tavares ai governi Ue, si conferma uno dei gruppi più interessati alla produzione di auto elettriche, e proprio per questo è al lavoro su nuove tecnologie che possano migliorare l'efficienza degli stessi EV. Obiettivo dell'immediato futuro, rendere ancora più autonomi gli stessi, e nel contempo bisognerà concentrarsi anche sui costi, alla luce anche delle parole del CEO di BMW, secondo cui le elettriche non saranno mai economiche.

La batteria allo stato solido di Factorial ha una densità del 30 per cento superiore rispetto a quelle tradizionali agli ioni di litio e ciò si traduce in una maggiore autonomia a parità di peso, o eventualmente in una stessa autonomia ma con peso e quindi ingombri ridotti. “Con Factorial, stiamo sviluppando una tecnologia proprietaria che utilizza meno cobalto”, ha commentato Carlos Tavares, CEO di Stellantis, durante il recente Consumer Electronic Show di Las Vegas, senza fare riferimento alle batterie allo stato solido, ma gli addetti ai lavori non hanno dubbi su quale sia la tecnologia in sviluppo presso il gruppo dalla forte anima tricolore.

Con le batterie a stato solido montate sulle auto, nel giro di breve tempo si dovrebbe arrivare ad un incremento di densità del 50%, e ciò significherebbe una vera e propria rivoluzione per il settore. “Siamo entusiasti di presentare le nostre celle allo stato solido di grande formato all’interno di una batteria per autoveicoli – sono le parole di Siyu Huang, ceo di Factorial – la tecnologia delle batterie a stato solido sta avanzando rapidamente e possiamo affermare di essere all’avanguardia nello sviluppo di questo tipo di celle. Siamo immensamente grati a Stellantis per collaborazione e partnership nel portare la nostra tecnologia sul mercato”. Factorial lavora a braccetto con Stellantis dal novembre del 2021 e sta cercando di produrre anche delle nuove linee produttive per le batterie, trasformando quelle attualmente in uso di modo da contenere i costi.