Stellantis, ecco la piattaforma BEV STLA Large: Alfa Romeo e Jeep con autonomia da 800 km

Stellantis ha presentato la sua nuova piattaforma BEV dal nome di STLA Large. Si tratta di una soluzione innovativa destinata a diventare la base per un'ampia gamma di modelli di prossima produzione appartenenti ai segmenti D ed E, da lanciare su diversi mercati in giro per il mondo.

Berline, crossover e SUV, una delle caratteristiche fondamentali della nuova piattaforma è rappresentata proprio dalla sua cosiddetta 'flessibilità tecnologica', che permette di utilizzarla nella progettazione e nella realizzazione di varie vetture differenti tra loro per dimensioni e non solo. Vetture, come sottolinea la stessa Stellantis (Stellantis che ha appena investito in batterie agli ioni di sodio: cosa cambia rispetto al litio?), focalizzate "sulla domanda dei clienti nei principali mercati globali".

Dunque, STLA Large verrà adottata inizialmente dai brand statunitensi del Gruppo, quindi Dodge e Jeep (Melfi, operai Stellantis: 'Addio a Renegade e 500x per auto elettriche da 70mila euro'), seguiti poi anche da altri marchi, tra cui Alfa Romeo, Chrysler e Maserati. L'obiettivo per il momento è quello di riuscire a lanciare in tutto otto modelli elettrici nel biennio 2024-2026. Secondo Carlos Tavares (amministratore delegato di Stellantis) si tratta di un obiettivo ambizioso, "ma questo è ciò di cui i nostri clienti hanno bisogno oggi", Inoltre, continua il CEO del Gruppo, "la flessibilità e l’agilità di questa piattaforma sono il suo tratto distintivo e saranno la forza trainante del nostro successo nel passaggio all’elettrificazione in Nord America".

Comunque sia, questa nuova piattaforma dà la possibilità di scegliere architetture elettriche a 400 e 800 V, e configurazioni a trazione anteriore, posteriore o integrale. Per quanto riguarda la potenze, invece, riprendendo le parole di Stellantis, "la piattaforma STLA Large può sprigionare una potenza estrema che supererà qualsiasi V8 Hellcat esistente". Vasta la scelta per le batterie, con delle capacità comprese tra 85 e 118 kWh; mentre per l'autonomia il produttore ha parlato di 800 km per le berline.

Gli altri dati annunciati da Stellantis riguardano le prestazioni che avranno le vetture sviluppate su piattaforma STLA Large (accelerazione 0-100 km/h nell’ordine dei 2 secondi) e la loro ricarica rapida, che "aggiungerà fino a 4,5 kWh al minuto alla batteria da 800 V". Infine, fa sapere Stellantis, la nuova piattaforma sarà in grado di supportare anche sistemi ibridi e termici.