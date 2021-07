Ecco i nuovi slogan di Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Peugeot: il futuro è elettrico

Nel corso della giornata di ieri Stellantis ha esposto la propria strategia quinquennale in merito all'elettrificazione dei marchi proprietari, che passeranno in modo quasi integrale dal costruire auto con motore a combustione interna allo sfornare vetture a emissioni zero.

Il colosso dell'automotive intende realizzare i suoi ambiziosi piani entro il 2025, e per farlo ha preparato investimenti pari a 30 miliardi di euro. Insomma, il sentiero è tracciato e adesso comincia la parte più impegnativa, ma anche la divisione marketing si è messa al lavoro: gli slogan dei marchi interni sono già pronti.

Per il momento le versioni italiane di queste frasi non sono ancora state rivelate, ma si può comunque provare ad analizzare quelle originali. Per Fiat ad esempio si è scelto di andare con:"It's Only Green When It's Green for All" (Il Green è tale solo quando è Green per tutti). Il messaggio lascia intendere il lancio di modelli accessibili a tutte le tasche, ma supponiamo che almeno in un primo momento non sarà esattamente così.

A seguire troviamo lo slogan Alfa Romeo:"From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo" (Dal 2024, Alfa diventerà Alfa e-Romeo). Da parte nostra lo riteniamo poco comunicativo, sembra più un annuncio che un motto da far proprio.

Per Jeep invece notiamo una scelta più azzeccata:"Zero Emission Freedom" (Libertà a Emissioni Zero). E' chiaro che il reparto marketing voglia continuare a battere sulle capacità in fuoristrada dei modelli Jeep, associandola naturalmente alla propulsione completamente elettrica.

"Turning Sustainable Mobility into Quality Time" (Trasformare la Mobilità Sostenibile in Tempo di Qualità). Questo è lo slogan Peugeot e, sia in lingua italiana che in quella inglese il messaggio è di difficile collocazione. In francese è forse possibile trovare un altro senso al tutto, poiché la traduzione di "quality time" pare essere "bon temps": un'espressione facilmente riconducibile al sesso.

In linea di massima crediamo si possa fare qualcosa di più per rendere più piacevoli e immediati gli slogan, ma non è da escludere che vengano rivisti nei prossimi mesi o anni. Per chiudere tornando al brand del Leone vogliamo lasciarvi menzionando la presentazione della stratosferica Peugeot 9X8: è il bolide ibrido che competerà a Le Mans nella categoria Hypercar.