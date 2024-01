Stellantis, Opel Manta e Insigna tagliate per favorire Lancia e Alfa Romeo?

Rivoluzione in casa Stellantis, che stravolge i propri piani per il futuro. Opel ha visto alcuni suoi prossimi progetti, già annunciati e già (più o meno) presentati svanire nel nulla, smaterializzarsi da un momento all'altro. Ma perché è successo ciò? Secondo una fonte francese (e non solo) c'entrerebbero due brand italiani.

In fin dei conti si tratta di una questione di conti. Il magazine online in lingua francese L'Argus immagina Stellantis come una grande famiglia, e in una grande famiglia i problemi vengono sempre a galla e si condividono; insomma, "non è facile gestire una famiglia numerosa, soprattutto quando si tratta di distribuire la paghetta". Succede così, dunque, che si toglie a uno per dare a un altro. A Opel è stato tolto, e tanto anche, ma a chi è stato dato?

Opel, quindi, dopo averli annunciati e mostrati, è costretta a dire addio a due modelli che sembravano promettenti. Si tratta del crossover Manta, stesso nome della mitica coupé anni'70, e della nuova generazione di Insigna. Due auto che avrebbero dovuto rappresentare la proposta top di gamma del marchio di Rüsselsheim, e che invece sono state cancellate. Una notizia che non sorprende (d'altronde: Stellantis, Melfi perde un modello? La Opel Manta 2025 sarebbe stata cancellata), ma a sorprendere sono invece le motivazioni.

Infatti, rivela sempre L'Argus, queste decisioni di Stellantis nasconderebbero l'intenzione di voler in qualche modo favorire l'aggiornamento di Lancia e di Alfa Romeo. L'azienda torinese, infatti, è in procinto di presentare la nuova Ypsilon, con l'obiettivo di far debuttare anche le nuove Gamma e Delta entro il 2028. Il Biscione, invece, per il 2030 avrebbe intenzione di allargare la propria gamma da tre a sette modelli, e Alfa Romeo Milano è solamente il primo passo di questo programma (Alfa Romeo Milano 2024, a meno di tre mesi dall'uscita ecco l'ultimo render). Insomma, degli obiettivi che costano, costano tanto. Quanto? Chiedete a Opel...