Stellantis dice OK all'elettrico: 'Governi UE introducano incentivi per consumatori'

L'amministratore delegato del gruppo Stellantis, Carlos Tavares, ha parlato nelle scorse ore in occasione del CES 2023 di Las Vegas soffermandosi sul futuro dell'auto elettrica. Tavares ha chiesto che i governi dell'UE sostengano i consumatori con degli incentivi.

Dopo le dichiarazioni del premier Meloni contro lo stop delle auto a combustione dal 2035, l'idea alla base delle parole del manager del gruppo di automobili che racchiude al suo interno Fiat, Lancia, Alfa Romeo e molti altri marchi è che i guidatori siano accompagnati verso la tradizione green con degli aiuti economici, tenendo conto anche del fatto che i mezzi “verdi” hanno oggi un costo non indifferente, e comunque non sostenibile da tutte le famiglie.



”Noi possiamo fare il nostro lavoro e cerchiamo di farlo mitigando il costo – ha spiegato Tavares - così da aiutare i consumatori senza mettere la società a rischio, anche quando questo significa fare scelte impopolari. Dobbiamo proteggere allo stesso tempo la redditività e rendere le auto elettriche accessibili”, per poi aggiungere “Mi piacerebbe vedere i governi europei sostenere i consumatori finali con sussidi che vadano direttamente nelle loro tasche, sarebbe una cosa positiva per il periodo di transizione che va da ora al 2030, ma sappiamo che i governi non saranno in grado di sostenere sussidi significativi a causa della questione del debito. Questo crea uno stallo».

Per cercare di aiutare i consumatori finali con dei sussidi, nel caso in cui un Paese europeo abbia un deficit e un debito pubblico molto alti, è necessario “Accelerare la riduzione dei costi per la tecnologia dei veicoli elettrici per renderla accessibile e proteggere l’accesso della classe media a questi veicoli tramite sussidi che vadano a diretto beneficio dei consumatori finali. Questo ha un impatto sul bilancio e sul debito e, come sappiamo, il costo del debito è ora più alto rispetto a quello che era anni fa a causa dell’aumento dei tassi di interesse. Questa è la situazione che affrontiamo in Europa ed è ancora più acuta e netta in Italia».

Secondo Tavares c'è il rischio che si immettano sul mercato dei veicoli elettrici il cui costo non è sostenibile dalla classe media, ”e questo è esattamente quello che sto cercando di evitare». Il CEO di Stellantis ci ha tenuto comunque a precisare che la situazione a cui fa riferimento non è ”specifica dell’Italia, è una situazione reale per tutta l’Europa e soprattutto per i Paesi del sud Europa, come l’Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo e la Grecia, che devono fare i conti con una questione di accessibilità dei prodotti”.

Infine, soffermandosi sul mercato italiano dove il Segmento B (quello delle citycar) va per la maggiore, Tavares ha sottolineato come “la questione dell’accessibilità dei prezzi sia molto importante in un momento in cui tutti stiamo cercando di ridurre i costi dell’elettrificazione”. Dichiarazioni importanti quelle di Tavares al CES che fanno il paio all'annuncio di Stellantis circa l'ingresso nel mercato degli aerotaxi.