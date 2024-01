Stellantis non taglierà i prezzi: 'Si rischia bagno di sangue, elettriche? Strada segnata'

Soltanto pochi giorni fa Tesla ha tagliato il prezzo della Model Y in Italia, facendola così rientrare negli incentivi. In Germania, invece, Volkswagen sta riducendo i listini delle proprie ID. per via dello stop del bonus da parte del governo tedesco.

Stellantis non sembra però intenzionata a partecipare ad una guerra di prezzi, e lo ha fatto chiaramente capire il CEO Carlos Tavares, in occasione della presentazione della nuova piattaforma BEV STLA Large.

"Se si abbassano i prezzi senza tener conto della realtà dei costi si rischia un bagno di sangue", ha detto il manager portoghese, aggiungendo: "Stiamo cercando di evitare una corsa al ribasso”. E ancora: "Adegueremo i prezzi allo stesso ritmo con cui ridurremo i costi. Conosco un'azienda che improvvisamente ha abbassato i prezzi e ha visto la sua redditività crollare. Quando lo fai, ti ritrovi in ​​rosso", parole che fanno pensare a Tesla, anche se Tavares non l'ha mai nominata direttamente.

“Siamo una delle aziende più redditizie del settore – ha continuato - siamo in una delle migliori posizioni per proteggerci dai nuovi concorrenti. Ridurre i prezzi più velocemente dei costi è pericoloso. Dobbiamo proteggere la redditività, perché quella che sta arrivando adesso è una grande tempesta”.

Stellantis punta a ridurre i listini attraverso una graduale decrescita dei costi. “Noi facciamo soldi con i veicoli elettrici, ed é la nostra regola per essere sostenibili, per tutti i veicoli”, l'obiettivo è “ridurre del 40% i costi produzione in due anni” e “Per ridurre i prezzi, devi continuare a investire in tutto il processo industriale legato all’elettrificazione, dalla fabbrica all’elettronica, dall’aerodinamica alle batterie”.

E come dimostrato da BYD, in grado di vendere 3 milioni di veicoli nel 2023, i principali avversari di Stellantis sono i cinesi: “I costruttori cinesi sono i nostri primi competitor – le parole di Tavares - abbiamo annunciato un accordo con Leaf, grazie a cui venderemo un veicolo elettrico attorno a 20mila euro. Noi siamo pronti per la battaglia, non ci sono alternative”.

In ogni caso Tavares si dice convinto che sulle elettriche non si tornerà più indietro: “Quest’anno si vota in Europa e gli Usa, vedremo se gli elettori confermeranno le decisioni prese sui veicoli elettrici, ma non vedo segnali di cambiamento. Ciò che non esiste è uno scenario in cui il passaggio all’elettrico si ferma completamente”, ha concluso.