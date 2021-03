Stellantis non crede nelle ibride: 'Spariranno in favore delle 100% elettriche'

Fino a qualche anno fa parlare di vetture elettriche in casa FCA era fantascienza, oggi - grazie alla fusione con PSA - le BEV rappresentano il futuro e presto saranno in grado di far scomparire le ibride. A dirlo è stato il CEO di Stellantis, Carlos Tavares.

Oramai tutti sappiamo cos’è Stellantis: la nuova creatura nata dalla fusione del gigantesco Gruppo FCA con i francesi di PSA. Parliamo del quarto produttore di auto al mondo, che al suo interno comprende Peugeot, Opel, Citroen ma anche Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Maserati, solo per ricordarne alcuni. Ebbene il numero uno di questa grossa, enorme azienda ha detto che le ibride non avranno vita molto lunga.

Carlos Tavares lo avrebbe detto nel corso di un’intervista ad Automotive News, nella quale il CEO avrebbe confermato l’accelerazione nel settore elettrico. “Le vendite nel segmento elettrificato si stanno spostando a passi svelti verso le auto elettriche al 100%. Le vetture ibride alla lunga spariranno del tutto per far spazio alle BEV. Non a caso sto sfidando i miei ingegneri a fare sempre meglio sul fronte delle batterie e dei propulsori. Abbiamo bisogno di batterie dalla maggiore densità e motori dalla migliore efficienza. Bisogna lavorare anche sulle trasmissioni e sul tasso di aerodinamicità.”

Nell’immediato le ibride avranno ancora un senso di esistere, in futuro però il mercato sarà molto probabilmente dominato dalle BEV e Tavares lo sa bene. Del resto già oggi Stellantis offre diversi prodotti 100% elettrici,pensiamo alla Peugeot e-208, alla Opel Corsa-e, entrambi prodotti basati sulla piattaforma CMP della vecchia PSA, ma anche alla Peugeot e-2008 e alla nuova Fiat 500, elettrica e alimentata a batteria.

Oggi le ibride rappresentano di sicuro un anello di congiunzione fra le tradizionali e le Full Electric, presto però le tecnologie permetteranno maggiori autonomie e sarà più facile ricaricare le BEV, dunque le Hybrid potrebbero effettivamente avere gli anni contati...