Stellantis: il misterioso motore Tornado appare e scompare dal sito, sostituirà il V8?

Da anni si parla del nuovo motore Tornado di Stellantis. Il propulsore, in sviluppo presso la parte nordamericana della ex FCA, non è mai stato ufficializzato. Secondo le voci di corridoio si tratta di un sei cilindri in linea turbo da 3.0 litri battezzato "GMET6 HO".

Un utente del forum Allpar ha notato che il motore era serenamente inserito tra i prodotti del Saltillo Engine Plant, noto impianto aperto nel 1981 da Chrysler. Stando al documento ufficiale, reso pubblico dal sito Stellantis, il motore è in produzione a Ramos Arizpe, Coahuila, Messico dal 22 novembre 2021. I media manager di Stellantis devono essersi accorti della gaffe poiché nel giro di qualche ora è stato rimosso ogni riferimento al "3.0 litri GMET6 HO". A questo punto ci aspettiamo che l'annuncio ufficiale avvenga a breve.

Secondo le voci di corridoio - alimentate dai brevetti trapelati nel novembre 2019 - il Tornado sarà alimentato da un doppio turbo e deriverà dall'attuale quattro cilindri da 2.0 litri. Il motore andrà con tutta probabilità ad equipaggiare Jeep Wrangler, Gladiator, Grand Cherokee, Wagoneer, Grand Wagoneer e il RAM 1500. La versione "HO" sarà la più pepata, ma il sei cilindri sarà proposto anche in una variante più edulcorata. Stando ai rumor la potenza andrà dai 365 ad oltre 500 CV.

Il nuovo sei cilindri verosimilmente rappresenterà il primo passo verso l'abbandono del V8. Il Tornado sarebbe stato progettato tenendo conto dell'elettrificazione. Stellantis in questo modo potrà offrire un motore dalla grande potenza pur rispettando le severe normative sulle emissioni; il nuovo gruppo, insieme a Ford e GM, punta ad avere negli Stati Uniti circa metà delle vendite in formato elettrico entro il 2030.