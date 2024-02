Stellantis, a Mirafiori stop alla produzione della Maserati Levante: l'addio dal 31 marzo

Inutile girarci attorno: sull’impianto Stellantis di Mirafiori non tira una bella aria. Secondo la CGIL, il noto sindacato nazionale, dal 2027 la fabbrica non avrà più modelli da costruire. Senza andare troppo in là con il tempo, già dal prossimo 31 marzo dovrebbe terminare la produzione della Maserati Levante.

A comunicare la notizia ai sindacati è stata la stessa Maserati, con la Levante che dal 31 marzo 2024 non verrà più prodotta presso le Carrozzerie di Mirafiori. Ovviamente l’umore che si è andato a creare attorno alla news è a dir poco nero, Luigi Paone, segretario generale della Uilm Torino, ha fatto sapere all’ANSA: “Si tratta di un'ulteriore notizia negativa per Mirafiori, che conferma l'urgenza di discutere con Stellantis e con le istituzioni della missione produttiva dello stabilimento. Mirafiori rappresenta il baricentro dell'auto in Italia e come tale deve essere valorizzato”.

L’ipotesi è che Stellantis abbia già deciso di dismettere, negli anni a venire, lo storico impianto torinese, fermando la produzione degli attuali modelli senza però portarne di nuovi. Levante ad esempio rappresenta il cuore pulsante della produzione Maserati a Torino: delle circa 33 vetture del tridente prodotte ogni giorno a Mirafiori, 25 sono proprio Levante. Alla fabbrica resterebbe da produrre soltanto 7-8 vetture Maserati al giorno: “Si porterebbe di fatto la produzione Maserati a Mirafiori quasi a zero” ha continuato Paone.

Ovviamente a oggi non sappiamo ciò che vorrà fare Stellantis dell’impianto di Mirafiori, di certo il tira e molla con il Governo nelle ultime settimane non fa sperare nulla di buono. Sappiamo inoltre che il Gruppo italo-francese potrebbe addirittura cedere Maserati a Ferrari per la costruzione di un nuovo polo del lusso tutto italiano, siamo però nel campo delle ipotesi. Come modello “di massa”, a Mirafiori resterebbe soltanto la Fiat 500e, che pure non sta navigando in buone acque.