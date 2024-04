Stellantis Mirafiori, nuova cassa integrazione per gli operai Fiat 500e e Maserati

Per Stellantis queste non sono certamente le ore più tranquille, visto lo scoop clamoroso dell'Alfa Romeo Milano che cambia nome dopo le polemiche con il Governo. Ma certamente i suoi dipendenti non se la passano meglio. A Mirafiori annunciata una nuova cassa integrazione.

A quanto pare le varie dichiarazioni d'amore di Carlos Tavares (CEO di Stellantis) nei riguardi dell'Italia sembrano non avere effetto. Gli stabilimenti del Gruppo, quelli ex Fiat per intenderci, tremano sempre di più sul filo dell'incertezza. Chiuderanno? Verranno aggiornati o venduti? Non si sa, intanto si sventola la bandiera della cassa integrazione, ed è proprio la storica sede torinese di Mirafiori (arrivata dopo il mitico Lingotto) che trema più di tutte.

Il colosso automobilistico guidato da Tavares (Carlos Tavares lascia Stellantis? Ecco i 5 possibili sostituti) e John Elkann (presidente) sembra essersi trasformato in una vera e propria polveriera, quantomeno qui in Italia. E sicuramente i battibecchi degli ultimi giorni, così come quelli dei mesi passati con il Governo Meloni ma anche con buona parte della classe politica italiana, di sicuro non calmano le acquee. Chi ne paga le conseguenze? Beh, gli automobilisti italiani che non hanno auto prodotte nel Paese, o almeno queste sono poche, pochissime; ma soprattutto gli operai che rischiano di perdere il loro posto.

Così, dopo la grande manifestazione dello scorso venerdì, Stellantis ha annunciato una nuova cassa integrazione per altri 2 mila lavoratori delle linee della Fiat 500 elettrica e della Maserati, da lunedì 22 aprile fino a lunedì 6 maggio (compreso). La decisione segue la cassa integrazione attualmente in corso per i 1.260 lavoratori. Una crisi che sembra non avere fine anche se forse ci sarebbe una soluzione: portate l'intera gamma 500 a Torino, parola di Sara Rinaudo della Fismic (Tavares: 'A breve il piano per Mirafiori, governo aiuti gli italiani ad acquistare le BEV').

