Stellantis, più di un milione di motori prodotti all'anno in Francia

Se nella fabbrica di Mirafiori è in corso una nuova procedura di cassa integrazione per gli operai Fiat e Maserati, la fabbrica Stellantis/Emotors di Trémery, situata nella Lorena, in Francia, ha notevolmente aumentato il tasso di produzione dei motori elettrici, raggiungendo una capacità di un milione di unità all'anno.

Prima di sollevare un velo di polemiche, ci teniamo a specificare che le due fabbriche menzionate sono sostanzialmente molto diverse tra loro, e che non intendiamo assumere che Stellantis stia facendo delle preferenze. A Mirafiori le auto vengono principalmente assemblate, mentre a Trémery vengono prodotti motori. Le competenze e il know how richiesto è di tutt'altra natura, a maggior ragione se si parla di motori elettrici.

Il sito in questione un tempo era uno dei maggiori impianti al mondo per la produzione di motori diesel, ed è stato recentemente convertito per la produzione esclusiva di motori completamente elettrici, all'interno della joint venture Emotors tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer. Un'operazione che ha comportato una trattativa sindacale con la minima perdita di risorse umane. Una cosa simile è già avvenuta in Germania presso la fabbrica Volkswagen di Zwickau, riconvertita anch'essa con successo.

Stellantis ha annunciato un significativo incremento della produzione di motori elettrici a Trémery, tra cui i nuovi motori M2 e M4, che si aggiungono al motore M3 già in produzione. A partire dal 2024, questa fabbrica produrrà più di un milione di motori elettrici ogni anno.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha sottolineato l'importanza di questa riconversione, evidenziando come essa sia in linea con le ambizioni di elettrificazione del piano strategico Dare Forward 2030. Tale piano prevede un investimento di oltre 50 miliardi di euro complessivi nell'elettrificazione nei prossimi dieci anni. Tavares ha inoltre aggiunto che Stellantis ha investito più di 2 miliardi di euro nelle sue fabbriche francesi dal 2018, producendo 12 modelli elettrici e coinvolgendo 7 stabilimenti in Francia.

Per supportare questa trasformazione (ripetiamo, senza grossi licenziamenti), i dipendenti della fabbrica di Trémery hanno ricevuto oltre 10.000 ore di formazione dedicata all'elettricità negli ultimi due anni, di fatto insegnando alla vecchia mano d'opera un nuovo mestiere. Il totale di ore speso solo per la formazione di tutto il personale ha richiesto ben 70.000 ore. Questo sforzo della compagnia merita sicuramente un plauso per essere riuscita a riconvertire un'intera filiera senza dover ricorrere a licenziamenti di massa.

