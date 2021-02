Stellantis avrebbe messo da parte i progetti un nuovo modello

I Gruppi FCA e PSA si sono appena fusi per dar vita ad un colosso il quale rappresenta uno dei più grandi produttori di veicoli in assoluto: il marchio Stellantis. Da una parte c'è grande speranza per il rilancio generale di alcuni brand storici in chiave tradizionale o elettrica, ma con ogni probabilità non mancheranno dei tagli di riassestamento.

La produzione del Ram Dakota è terminata da un pezzo oramai, ma da molti mesi a questa parte le voci di corridoio parlavano di una nuova generazione del grosso pickup, che negli Stati Uniti ha quasi sempre riscosso un certo apprezzamento da parte di una nutrita nicchia di automobilisti.

A quanto pare però Stellantis avrebbe deciso di investire diversamente le proprie risorse e pertanto di cancellare a monte il progetto. In base a quanto riportato da GM Authority, il nuovo Ram Dakota avrebbe dovuto utilizzare la stessa piattaforma del Jeep Gladiator, e quindi montare anche il medesimo V6 Pentastar da 3,6 litri con cambio automatico a otto rapporti: un motore tosto ed affidabile.

I rumors affermavano anche che l'offerta avrebbe garantito la possibilità di scegliere fra trazione posteriore o integrale, e non sarebbe mancato un altro propulsore diesel V6 da 3,0 litri. All'atto pratico avremmo potuto assistere a un veicolo coriaceo dall'assetto molto alto, con una protezione sul fondo e pneumatici capaci a tutto. La fusione tra FCA e PSA potrebbe però rimandare o cancellare questi piani.

La fonde non fornisce spiegazioni per l'eventuale cancellazione del progetto, ma riporta di aver ricevuto informazione da alcuni insider interni a Stellantis. I ragazzi di CarScoops hanno voluto vederci chiaro, e hanno quindi deciso di contattare Ram direttamente per chiedere delucidazioni nel merito. Purtroppo i portavoce del marchio non hanno potuto chiarire la questione:"non rilasciamo commenti su potenziali o futuri piani."

A proposito di pickup e del futuro di questo tipo di veicoli, Chevrolet ha intenzione di portarne sul mercato un modello completamente elettrico e particolarmente capace. Ad oggi non abbiamo molti dettagli sul suo sviluppo, ma speriamo di poterne sapere di più a breve. E' ovvio che a ogni modo l'offerta Chevy andrà a scontrarsi in maniera diretta con l'imminente Tesla Cybertruck: il pickup corazzato di Elon Musk sarà più compatto di quello mostrato a fine 2019 e verrà prodotto entro pochi mesi.

In chiusura vogliamo riportarvi l'ottimismo delle concessionarie Chrysler: queste sperano che Stellantis possa salvare il brand.