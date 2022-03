Stellantis e Mercedes scommettono su Termoli: nuovo impianto per batterie per auto

Stellantis, il quarto produttore auto al mondo che ingloba ormai Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot e Opel solo per ricordarne alcuni, sta per portare nuovi investimenti in Italia. Nello specifico a Termoli si produrranno batterie per auto elettriche.

Stellantis, che fa ora parte di un consorzio di produttori chiamato Automotive Cells Company (ACC), vuole trasformare l'attuale stabilimento di Termoli per creare un nuovo impianto dedicato alla produzione di batterie. Fra i partner intenti a partecipare al progetto anche Mercedes-Benz alla pari con TotalEnergies/Saft e Stellantis stessa (Stellantis e Mercedes si alleano per produrre batterie).

Le aziende si sono impegnate ad aumentare la capacità industriale di ACC ad almeno 120 GWh entro il 2030 e ad ampliare lo sviluppo e la produzione di celle e moduli per batterie ad alte prestazioni di nuova generazione. Carlos Tavares ha dichiarato: "Siamo grati a tutte le persone coinvolte in questo investimento che assicurerà il futuro della grande comunità di Termoli. Trasformare l’impianto esistente per contribuire nella creazione di un futuro più sostenibile posiziona ACC come leader europeo nella produzione di batterie e riafferma, grazie alla collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, il ruolo dell’Italia nel sostenere la trasformazione di Stellantis in un'azienda di tecnologie dedicate alla mobilità sostenibile".

Ricordiamo che Stellantis ha un piano chiamato Dare Forward 2030 che punta a vendere cinque milioni di veicoli elettrici nel 2030, e Termoli sarà uno snodo chiave per la produzione delle batterie.



