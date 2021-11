Stellantis e Mercedes investono in batterie allo stato solido e in Factorial Energy

Il futuro dell'auto è sicuramente elettrico, sul fronte delle batterie però ne abbiamo ancora da vedere delle belle. Anche se aziende come Tesla stanno spingendo al massimo le celle agli ioni di litio, parliamo di una chimica che ha gli anni contati. Dopo verrà lo stato solido e Mercedes-Benz e Stellantis hanno scelto un nuovo, importante partner.

Parliamo di Factorial Energy, una società che ha sede in Massachusetts negli USA, una start-up che ha soli 6 anni di vita ma che già è riuscita ad attirare nomi eccellenti con le sue batterie allo stato solido - attualmente in sviluppo. Già Hyundai Motor Company e Kia Corporation avevano scommesso su Factorial Energy lo scorso mese di ottobre, ora si aggiungono nomi eccellenti come appunto Mercedes-Benz e Stellantis - quest'ultimo un mega gruppo di dimensioni enormi, con dentro Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo e molti altri.

Dunque per la start-up stanno arrivando nuovi fondi per migliorare e velocizzare la ricerca, nel caso di Mercedes-Benz si parla di diversi milioni di dollari, "una quota a due cifre". Ricordiamo che Factorial Energy produce batterie con tecnologia FEST (Factorial Electrolyte System Technology), che permette di arrivare a 40 Ah di energia per singola cella a temperatura ambiente - è la prima batteria Solid State al mondo a raggiungere un obiettivo simile.

Rispetto agli ioni di litio abbiamo una densità di energia molto più alta, la società americana promette dal 20% al 50% in più, anche se non sappiamo esattamente quanti Wh avremo per ogni kg. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato: "Questo investimento aiuterà queste nuove tecnologie ad arrivare prima sul mercato, a bordo dei veicoli. Saremo così in grado di produrre auto elettriche tecnologicamente avanzate, avremo una transizione allo stato solido più economica e veloce."

L'annuncio di Mercedes e Stellantis arriva poche ore dopo quello di un'importante realtà giapponese: anche Nissan sta investendo nello stato solido.