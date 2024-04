Stellantis Melfi: prorogata la produzione di 500X e Renagade, arrivano 5 nuove elettriche

Sono sicuramente positive le notizie per lo stabilimento Melfi di Stellantis. Nella giornata di ieri si è tenuta l'attesa riunione fra il Gruppo, i sindacati e il Ministero del lavoro, al termine della quale è stato predisposta la road map per i prossimi anni.

La prima novità è che, rispetto a quanto stabilito fino a poco tempo fa, Fiat 500X e Jeep Renegade non diranno addio a breve. Il loro ciclo di vita è stato infatti prolungato alla luce delle ottime vendite dei due SUV, con la 500 più larga che resterà in produzione ancora per più di un anno, fino alla prima metà del 2025 (sarebbe dovuta andare in pensione quest'anno), mentre la Jeep Renegade, presentata proprio ieri nella versione e-Hybrid 2024, che invece continuerà ad uscire dalle linee di Melfi fino al 2026 (la precedente scadenza era stata fissata al 2025).

Sono stati inoltre confermati i 5 nuovi modelli elettrici sulla nuova piattaforma STLA Medium, “i cui tempi non sono allineati rispetto a quelli degli incentivi”, sottolinea comunque la FIOM-CGIL. Il primo modello sarà una nuova DS, quindi la Lancia Gamma, ammiraglia del marchio torinese che uscirà nel 2026. Gli altri modelli saranno un'altra DS, una Jeep Full Electric (forse la nuova Renegade) e infine la Opel Manta, che sarà la gemella della Gamma, anche se però non è stata ancora ufficializzata.

Un piano tutto sommato positivo anche se i sindacati, come fanno sapere gli stessi, chiedevano maggiore risposte sui lavoratori che non sono invece arrivate. Negli ultimi giorni Stellantis sta continuando a “tagliare” gli esuberi e ciò ovviamente pone i dipendenti del gruppo in una situazione tutt'altro che di certezza. “Il 12 aprile ci sarà uno sciopero unitario con manifestazione a Torino di tutto il settore automotive, uno sciopero che parla a tutta la città e al Paese", chiosano Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil e Pino Gesmundo, segretario nazionale della Cgil.

Oggi è previsto un nuovo incontro fra Stellantis, il Mimit e i sindacati, questa volta per il futuro di Mirafiori. Non è da escludere che venga ufficializzata la tanto chiacchierata 500 BEV con motore ibrido, che appunto il gruppo vorrebbe produrre a Torino per rilanciare una produzione che sta toccando i minimi storici. Da segnalare infine le dichiarazioni del ministro Urso, che ha fatto sapere che ci sarebbero ben “sei-sette, anche otto", case automobilistiche interessate a produrre auto in Italia. Negli ultimi tempi, a riguardo, si è parlato di Tesla così come di BYD.

