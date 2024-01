Stellantis, Melfi perde un modello? La Opel Manta 2025 sarebbe stata cancellata

Novità in casa Stellantis. Secondo quanto riportato da una fonte francese il SUV coupé Opel Manta, annunciato per il 2025, non vedrà la luce. Un cambio di direzione, dunque, per il marchio tedesco, ma anche per lo stabilimento di Melfi, dove il modello sarebbe stato realizzato.

A riportare la notizia è il sito motoristico L'Automobile Magazine che ha parlato di un 'congelamento' del progetto; un progetto già formalizzato, con tanto di illustrazione pubblicata da Stellantis sul proprio sito, e la volontà di realizzare la nuova Manta sulla concept car Opel Experimental esposta al Mobility Show di Monaco (la nuova Opel Experimental si mostra a Monaco) solamente lo scorso mese di settembre.

La volontà di riproporre il modello, ricordiamo che Manta è stata una delle vetture di punta nella proposta di Opel dal 1970 al 1988, è nata nel 2021, quando è stato realizzato un prototipo elettrico sulla base di una Opel Manta A del 1970. In quel caso l'auto prese il nome di GSe ElektroMOD. Poi l'annuncio del debutto di un modello di serie da immettere sul mercato nel 2025, e la decisione di trasformare la vecchia coupé tedesca in un SUV futuristico.

Il nuovo modello, secondo quanto riferito dalla fonte francese, sarebbe dovuto diventare la nuova 'punta di diamante' del marchio di Rüsselsheim, ma adesso ha poche probabilità di divenire realtà. Infatti, continua L'Automobile Magazine, il catalogo di Opel rimarrà "focalizzato su un'offerta generalista tradizionale" (Opel abbandona il segmento delle Citycar EV economiche?).

Inoltre, questo sviluppo avrà delle conseguenze anche sullo stabilimento Stellantis di Melfi, in cui la nuova Manta avrebbe dovuto prendere vita. Dunque, un'occasione persa per la fabbrica lucana dove comunque nei prossimi anni verranno realizzate le nuove DS8 (2024) e DS7 (2025), e anche la Lancia Gamma a partire dal 2026.