Stellantis e Leapmotor, così potrebbe essere la city car da 20mila euro di Fiat

La scorsa settimana Stellantis ha annunciato una nuova partnership con Leapmotor, marchio cinese che produce automobili. Si tratta del classico brand economico Made in China che andrà quindi ad aggiungersi al vasto portafoglio del gruppo.

Obiettivo della collaborazione, penetrare il mercato cinese e nel contempo, apprendere dalle architetture del gigante asiatico e dei metodi di lavoro che permettono di produrre auto dal costo decisamente contenuto, anche se ovviamente a Stellantis non manca il know how.

Grazie a questa nuova partnership Stellantis andrà così a rimpolpare il suo vasto portafoglio che prevede già 16 marchi, leggasi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall.

Stellantis si concentrerà unicamente sulle auto elettriche low cost, commercializzandole anche in Europa per i clienti che sono “Attenti ai costi ma desiderano comunque la migliore tecnologia”, così come spiegato ad Automotive News da parte di Natalie Knight, CF0 di Stellantis.

La joint venture fra le due aziende ha portato Stellantis a gestire il 51 per cento delle azioni di Leapmotor, e i nuovi modelli potrebbero essere prodotti anche fuori dalla Cina, oltre ad essere commercializzati in Europa. Obiettivo, vendere entro il 2030 circa 500mila auto ogni anno al di fuori del gigante asiatico, un traguardo ambizioso ma che le due aziende possono comunque riuscire a soddisfare.

Leapmotor al momento vende in Europa la T03, sorta di clone della Fiat 500 che si può acquistare in Francia e in Israele. Si tratta di una vettura con un'autonomia da 280 km e un prezzo da 20mila euro.

Se la stessa vettura venisse commercializzata anche da noi, alla luce della recente joint venture, diverrebbe l'EV meno caro in Italia soppiantando la Dacia Spring dal primo posto dell'elenco delle 13 auto elettriche più economiche sul mercato nel nostro Paese. Kdesignag ha provato anche ad ipotizzare una Fiat su base Leapmotor T03, una city car senza troppi fronzoli che trovate all'inizio e alla fine di questa pagina: come vi sembra?