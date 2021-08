Stellantis al lavoro sull'infotainment del futuro con Foxconn, azienda partner di Apple

Dopo aver fuso le forze di FCA e PSA, Stellantis è diventata la quarta potenza mondiale del settore automotive - e gli investimenti al momento fioccano in diversi ambiti. Abbiamo già parlato dell’alleanza con Ford e GM per produrre sempre più EV, oggi invece l’azienda passa a sviluppare l’infotainment del futuro.

Il gruppo italo-americano-francese avrebbe appena stretto una joint-venture con il colosso cinese Foxconn, divenuto famoso negli ultimi anni per assemblare in via ufficiale i dispositivi Apple, Nintendo e non solo. Questa joint-venture darà vita al progetto Mobile Drive, che mira a ideare e produrre nuove plance per automobili.

Foxconn e Stellantis produrranno insieme nuovi sistemi di infotainment per svecchiare gli attuali, oltre a un’inedita piattaforma di servizi basati sul cloud. Non solo, le due realtà hanno intenzione di collaborare anche in materia di assistenti vocali, navigazione, intelligenza artificiale, e-commerce e servizi a pagamento.

Una notizia davvero ottima che potrebbe presto far guadagnare alle auto del gruppo Stellantis nuovi servizi e sistemi di infotainment all’avanguardia, disponibili a prezzi vantaggiosi grazie alla forza dell’intero gruppo - che potrà sfruttare i progetti su auto Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks e Vauxhall. Non vediamo l’ora di saperne di più.