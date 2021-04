Stellantis lancia il noleggio Maserati senza anticipo e limiti di percorrenza

Guidare una Maserati è uno dei sogni della vostra vita? Da oggi è meno lontano del previsto, visto che Leasys Miles di Stellantis (ex Gruppo FCA) diventa ora premium e mette a disposizione anche le vetture del tridente.

Dopo essere stato eletto Prodotto dell’Anno 2021 nella categoria Servizi Auto, Leasys Miles vede l’ingresso nella sua line-up delle vetture Maserati. L’azienda controllata da FCA Bank rende così possibile il noleggio di una Maserati, anche se la qualità ovviamente si paga: il noleggio di una Maserati Ghibli ad esempio ha un canone mensile di 929 euro IVA inclusa, fisso per 48 mesi e comprensivo dei primi 1.000 km, dell’assistenza stradale, della copertura RCA e del servizio Leasys I-Care, grazie al quale monitorare lo stato di salute dell’auto da remoto.

Con Leasys Miles Plus inoltre l’offerta si arricchisce di copertura furto e incendio, copertura riparazione dei danni, manutenzione ordinaria e straordinaria. Al canone bisogna poi aggiungere un costo fisso applicato ai chilometri effettivamente percorsi, ovvero 9 centesimi al km per la formula standard, 18 centesimi al km per la formula Plus; questi chilometri vengono rilevati dalla T-Box Mopar Connect installata a bordo del veicolo. Grazie alla formula pensata da FCA Bank, al cliente non è richiesto alcun anticipo, né limiti di percorrenza. Il servizio è già stato lanciato in Italia, mentre entro la fine del mese arriverà anche in Germania, UK, Francia e Spagna. Se una Maserati è “troppo”, Leasys vi permette di noleggiare anche altre auto FCA, nuova 500 elettrica compresa.