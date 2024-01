Stellantis ha investito in batterie agli ioni di sodio: cosa cambia rispetto al litio?

Il Gruppo JAC e Volkswagen hanno creato la prima auto con batterie agli ioni di sodio, una tecnologia che ora ha catturato anche l’interesse di Stellantis.

Stellantis Ventures, infatti, ha appena investito in Tiamat e nella chimica delle batterie agli ioni di sodio. Parliamo di una tecnologia che promette di ridurre i costi di produzione delle batterie, di aumentare la sostenibilità, migliorare le prestazioni alle basse temperature e garantire una capacità di ricarica più rapida. Le batterie agli ioni di sodio infatti hanno un costo inferiore per ogni kWh, inoltre sono prive di litio e cobalto, insomma sono più sostenibili per l’ambiente.

In merito all’investimento in Tiamat, parliamo di una delle 11 start-up tecnologiche premiate con lo Stellantis Ventures Award nel 2023, la prima azienda al mondo ad aver commercializzato una tecnologia agli ioni di sodio in un prodotto elettrificato. Nel prossimo futuro avremo dunque vetture a marchio Stellantis (Peugeot, Citroen, Fiat, Alfa Romeo ecc) con una tecnologia che promette un accumulo di energia più conveniente rispetto ai classici ioni di litio.

Stellantis a tal proposito si è assicurata la fornitura di materie prime per veicoli elettrici fino al 2027 firmando accordi a livello globale, inoltre gli investimenti continuano anche sulle batterie a stato solido grazie a Factorial Energy e sulla chimica litio-zolfo con Lyten Inc. Come si suol dire, “ne vedremo delle belle”.