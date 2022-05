Stellantis investe in Serbia: nuova auto elettrica a partire dal 2024

Stellantis ha deciso dove produrrà il suo nuovo modello elettrico: nel 2024 vedremo una nuova elettrica del gruppo che verrà prodotta nell'impianto serbo di Kragujevac, una fabbrica che appartiene per il 33% allo Stato della Serbia - che parteciperà agli investimenti.

Per costruire le nuove auto elettriche a partire dal 2024, Stellantis ha annunciato un investimento totale di 190 milioni di euro presso l'impianto di Kragujevac, con 48 di questi milioni che verranno finanziati dallo Stato. A oggi la fabbrica produce il modello minivan della Fiat 500L, che sarà dismesso e rimpiazzato del tutto da una nuova auto elettrica basata su una piattaforma inedita.

La produzione di questa vettura inizierà all'incirca a metà 2024. Si tratta solo di un primo step per Kragujevac, che in futuro - secondo i piani di Stellantis - sarà in grado di produrre anche altri modelli elettrici. La fabbrica sarà in grado di gestire vetture di segmento A, B e C.

L'investimento non sorprende, né sul fronte della Serbia (un Paese che sta richiamando sempre più investimenti), né sul fronte elettrico, con Stellantis che vuole diventare 100% elettrica entro la fine di questo decennio. Per farlo sta investendo in diverse nuove piattaforme e in impianti di batterie (tre dei quali sono già stati confermati in Francia, in Germania e in Italia: una Gigafactory Stellantis per costruire batterie in Italia). Tutti e 14 i brand di Stellantis verranno gradualmente elettrificati, e questo include Alfa Romeo, Maserati e Jeep ovviamente - con Jeep che ha già annunciato il suo primo SUV 100% elettrico.