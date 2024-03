Stellantis investe 5 miliardi di euro in motori ibridi a etanolo, ma non in Italia

Per Stellantis è tempo di grandi investimenti, non Italia ma in Sud America, almeno per il momento. Dal 2025 al 2030 verranno erogati 5,6 miliardi di euro per lo sviluppo di nuove tecnologie Bio-Hybrid e non solo.

Cosa intendiamo per tecnologie Bio-Hybrid? Sistemi ibridi alimentati da biocarburanti a etanolo, con lo stabilimento Stellantis di Betim, in Brasile, che funge da centro di competenza globale dell’Azienda. Grazie al brand Fiat, Stellantis è stata una pioniera nello sviluppo di queste tecnologie, non a caso in Sud America l’alimentazione a biocarburante è già molto diffusa (su quali auto si può usare l’etanolo?). In futuro però nella stessa regione Stellantis ha intenzione di produrre un veicolo elettrico alimentato a batteria.

Per vedere i primi veicoli Bio-Hybrid non dovremo aspettare poi molto, parliamo infatti di una tecnologia flessibile che può essere montata anche su modelli attuali del gruppo. Nello specifico Stellantis sta lavorando su tre propulsori ibridi che verranno prodotti e introdotti in modo graduale sul mercato. Da europei, dobbiamo solo capire in quali mercati arriveranno questi veicoli, non è chiaro infatti se li vedremo anche in Europa oppure se rimarranno confinati al Sud America (cosa molto probabile). Oltre alla piattaforma Bio-Hybrid, in Brasile Stellantis lavora a cambi elettrificati a doppia frizione eDCT, modelli Plug-in Bio-Hybrid e BEV. (In basso il modello elettrico)

“Questo annuncio conferma la nostra fiducia e il nostro impegno nel futuro dell’industria automobilistica sudamericana ed è la risposta al favorevole contesto imprenditoriale di questa regione,” ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Come elemento fondamentale della nostra strategia di crescita del ‘terzo motore’, il Sud America assumerà un ruolo di primo piano nell’accelerare la decarbonizzazione della mobilità insieme ai nostri dipendenti, alla nostra filiera e ai nostri partner. Desidero ringraziare personalmente tutti i membri del team che hanno contribuito a creare e mettere in atto la nostra strategia di investimento affinché la nostra volontà di essere leader nella carbon neutrality del settore possa realizzarsi.”