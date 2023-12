Stellantis introdurrà colonnine di ricarica delle auto elettriche nei propri concessionari

Con un comunicato ufficiale, Stellantis ha annunciato che entro la fine del 2024 installerà una rete di stazioni di ricarica rapida presso i suoi concessionari ufficiali in tutta Europa. Queste stazioni saranno co-brandizzate Free2move Charge.

Per rispondere alla crescente domanda di ricarica pubblica, Stellantis collaborerà con i concessionari, che metteranno a disposizione spazi per le stazioni di ricarica, e con operatori del settore che investiranno, svilupperanno e gestiranno le stazioni. Ogni concessionaria Stellantis sarà dotata di colonnine di ricarica rapida, offrendo un'esperienza di ricarica ottimale per i clienti veicoli elettrici.

L'iniziativa mira a semplificare l'utilizzo dei veicoli elettrici, offrendo ai proprietari di veicoli Stellantis tariffe di ricarica preferenziali tramite l'App Free2move Charge Go. I proprietari di veicoli elettrici avranno accesso a un'esperienza di ricarica pubblica ottimizzata, insieme all'intero ecosistema di servizi legati ai veicoli elettrici.

Ricardo Stamatti, Senior Vice President of Global Charging & Energy di Stellantis, ha sottolineato che "Questo progetto rappresenta una partnership sinergica tra Free2move Charge Europe, guidata da Magdalena Jablonska, insieme al nostro team di vendita europeo, alla rete di concessionari e ai principali partner operatori di ricarica, guidati da un unico scopo: soddisfare le esigenze dei nostri clienti in materia di ricarica rapida. Un approccio completo che offrirà un'esperienza di ricarica semplice e sempre accessibile, ovunque i nostri clienti ne abbiano bisogno".

Il potenziamento dell'infrastruttura di ricarica è parte della strategia di Stellantis Dare Forward 2030, che prevede il raggiungimento di un mix di vendite di autovetture BEV del 100% in Europa e del 50% negli Stati Uniti entro il 2030. La compagnia mira a diventare un'azienda a emissioni nette zero entro il 2038.

Malgrado i buoni propositi, i mutamenti sociale, e soprattutto politici, potrebbero avere un forte impatto sulle decisioni di Stellantis. Carlos Tavares ha affermato che, a seconda di cosa succederà in Europa e USA, lo stop ai motori termici potrebbe slittare.