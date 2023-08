Stellantis interessata alla piattaforma elettrica di un brand cinese emergente: il report

Stellantis, il gruppo che gestisce sotto la sua ala marchi come Fiat, Peugeot, Citroen, Opel, Maserati e tanti altri, starebbe guardando alla Cina per migliorare la tecnologia dei suoi veicoli elettrici - e bilanciare meglio i costi di produzione.

Stando a un nuovo report pubblicato da Bloomberg qualche ora fa, il gruppo italo-francese-americano potrebbe presto collaborare con un grande gruppo cinese: Zhejiang Leapmotor. L’accordo non è ancora ufficiale, è però interessante venire a sapere che uno dei più grandi gruppi automotive al mondo potrebbe stringere un’importante partnership con una realtà emergente, fondata nel 2015. La collaborazione fra gruppi di diversi continenti non sarebbe certo una novità, General Motors lavora da anni accanto a SAIC e Wuling in Cina, Volkswagen di recente ha investito 700 milioni di dollari in Xpeng, persino Ford ha iniziato una joint venture con Changan Automobile Co. e Jiangling Motors.

Attorno a Leapmotor ronza attorno anche Volkswagen, interessata alla piattaforma del gruppo cinese per rilanciare il suo marchio Jetta in Cina. Parliamo della piattaforma “Four Leaf Clover” di Leapmotor che interesserebbe anche a Stellantis. Si tratta di un pianale estremamente interessante perché integra anche l’hardware computazionale per la gestione delle “funzioni intelligenti” delle auto elettriche come la guida autonoma e il quadro strumenti.

Nel frattempo ricordiamo che Leapmotor vende quattro modelli elettrici in Cina, T03 è una piccola hatchback, C01 è una berlina elettrica che sfida Mercedes-Benz, C11 è un SUV e S01 è infine una coupé a zero emissioni. Mentre attendiamo nuove informazioni sul possibile matrimonio fra Stellantis e Leapmotor, sappiamo che il gruppo vuole costruire un’auto elettrica da 25.000 dollari negli USA, come ha confessato il CEO Carlos Tavares a luglio 2023. Chissà che la cosa non riguardi anche l'accordo con Leapmotor...