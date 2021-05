Stellantis Heritage produrrà nuovi ricambi per la Lancia Delta HF Integrale

Possedere auto storiche nel proprio garage è una fortuna, ma il rovescio della medaglia sta nella difficile reperibilità dei ricambi, non sempre disponibili e a buon mercato, ma grazie alla sezione Heritage Parts di Stellantis, molti modelli iconici italiani avranno ricambi originali, e tra questi c’è anche la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione.

La divisione Heritage Parts ha preso vita da una collaborazione tra Mopar e FCA, e per la leggendaria auto da rally sono stati aggiunti ben 7 pezzi della carrozzeria. Il catalogo completo però vanta ulteriori 31 pezzi, che serviranno per i proprietari di auto come Alfa Romeo GTV/Spyder, Alfa Romeo GT, Alfa Romeo 147 e 156, ma anche Fiat Barchetta e Fiat Coupé.

Nel caso della Delta, i pezzi in acciaio vengono riprodotti con uno stampo realizzato ad hoc, che si affida alle scansioni ad altissima precisione delle misure dell’auto presente nella collezione storica dell’azienda. I componenti sono realizzati in acciaio a basso tenore di carbonio, lo stesso utilizzato per l’auto originale, sebbene presenti miglioramenti nel trattamento galvanizzante, per evitare fenomeni di ruggine.

Tutto molto bello, purtroppo però i pezzi per la Delta saranno disponibili per un periodo limitato, e si possono ordinare dallo store di Mopar.

Difficile non amare un’auto come la Delta, per questo prima di lasciarvi vogliamo mostrarvi altre due versioni di questo modello iconico, seppur molto diverse tra loro. Da una parte c'è la Delta elettrica messa a punto da GCK, mentre dall’altra viaggiamo di fantasia, con l’incredibile render ad opera di Sebastiano Ciarcia, che reinterpreta la Delta S4 Martini.