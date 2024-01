Non dite che Stellantis 'è troppo francese', in Francia si arrabbiano: 'Ci trascura'

Nelle ultime settimane le cronache dei quotidiani si sono occupate spesso e volentieri da notizie inerenti l'industria dell'automotive, ed in particolare di quella sorta di “diatriba” in corso fra il governo e Stellantis, gruppo di riferimento per quanto riguarda le auto nel nostro Paese.

Meloni ha mandato un sms a Stellantis chiedendo una produzione di un milione di auto, e il gruppo ha risposto fornendo i vari numeri relativi alla produzione 2023, e sottolineando come il 63 per cento della produzione totale venga esportata all'estero.

Secondo quanto scrive Repubblica, tramite la corrisponde Anais Ginori, questa guerra a distanza che si è venuta a creare fra i due “contendenti”, sarebbe frutto di un astio di Fratelli d'Italia nei confronti della realtà d'oltralpe, dimostrata ad esempio con Safran.

Ma questo sentimento sembrerebbe essere in parte ricambiato visto che, come sottolinea sempre il quotidiano nazionale, se da una parte sono diversi gli addetti ai lavori che accusano Stellantis di essere troppo francese, fra i cugini sono molti che pensano l'esatto opposto.

“In Francia – scrive Ginori - tanti si sono convinti che le nozze del costruttore Psa con Fiat Chrysler abbiano provocato una perdita di “francesità”. È un sospetto emerso sui media e nei sindacati fin dall’annuncio dell’operazione avvenuta quattro anni fa, e che da allora si ripete ad ogni occasione in cui il Ceo di Stellantis Carlos Tavares si esprime sull’Italia, subito accusato di trascurare la Francia”.

Il matrimonio, ricorda ancora la collega, era giunto dopo alcune resistenze del governo francese che prima aveva tra l'altro fatto naufragre l'acquisizione di Renault da parte di FCA. Nel board di Stellantis è presente lo Stato francese, ma lo stesso era già nel consiglio di amministrazione di PSA quando si era verificata l'azione di soccorso a Peugeot nel 2012.

Ad oggi il governo francese detiene il 6,2 per cento di Stellantis tramite Banque publique d’investissement, ma tale quota “non garantisce al governo di Parigi di poter indirizzare come meglio crede le decisioni del gruppo”, scrive ancora Ginori.

Tra l'altro il ministro Le Maire qualche mese fa aveva chiesto a Stellantis di produrre le city car elettriche del marchio in Francia, come ad esempio la Peugeot 208, che da gennaio è in vendita anche con il nuovo Hybrid 48 V.

Peccato però che l'esponente del governo Macron non sia stato accontentato e al momento la fabbrica di riferimento è in Spagna, a Saragozza, dove verrà prodotta la nuova Lancia Ypsilon svelata ufficialmente il prossimo mese.

Anais Ginori conclude il suo intervento sottolineando che, a riprova del fatto che Stellantis resti autonomo da Parigi, “Le dichiarazioni di Emmanuel Macron sullo stipendio di Tavares, oltre 23 milioni di euro nel 2022. «Scioccante ed eccessivo», aveva commentato il capo di Stato”. Chissà se questa diatriba fra Italia e Francia vedrà mai la fine.