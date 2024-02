Stellantis, fabbrica Mirafiori ancora in cassa integrazione: linee chiuse fino ad aprile

Stellantis ha comunicato ai sindacati che lo stabilimento di Mirafiori subirà un prolungato periodo di fermo produttivo, estendendo la cassa integrazione fino al 30 marzo. Questo annuncio segue la decisione precedente di interrompere le linee produttive dal 12 febbraio al 3 marzo.

Questa mossa è da attribuire alla crisi di mercato dell'auto elettrica, con il CEO Carlos Tavares che aveva precedentemente indicato rischi di tagli senza incentivi per l'auto elettrica. La produzione della 500 elettrica sarà ridotta a un solo turno, assemblata a un ritmo di 215 vetture al giorno, un terzo in meno rispetto alla media del 2023. Questo ha sollevato preoccupazioni sulla sostenibilità dell'impianto, con la fine del ciclo di alcuni modelli Maserati e senza nuovi modelli in vista.

La decisione ha suscitato reazioni negative dai sindacati, con preoccupazioni sulle perdite salariali per i lavoratori e richieste di un nuovo modello per garantire la sostenibilità economica di Mirafiori. La Fiom Cgil definisce la nuova richiesta di cassa integrazione una "sciagura" e solleva preoccupazioni sulla fusione con la Renault, che potrebbe mettere ulteriormente in difficoltà gli impianti italiani.

"Questa nuova richiesta di cassa integrazione è una sciagura, dopo il mese di fermo produttivo a scavallo dell’anno adesso siamo allo stop dal 12 febbraio al 30 marzo. Sono sette settimane consecutive in cui le lavoratrici e i lavoratori perderanno parte del loro già magro salario. Inoltre è un segnale devastante per lo stabilimento nel suo insieme, anche alla luce delle voci che stanno girando sull’eventualità di una fusione con la Renault che metterebbe ulteriormente in difficoltà la tenuta dei siti produttivi italiani" ha affermato Edi Lazzi, segretario Fiom Cgil di Torino.

La proposta sindacale suggerisce una cassa a rotazione per attenuare l'impatto finanziario sui lavoratori, ma la situazione generale dello stabilimento rimane incerta, con la necessità di un nuovo modello per garantire la sua sopravvivenza economica e produttiva.

Il segretario della CILS, Ferdinando Uliano ha affermato invece: "Pensiamo che per mantenere la missione produttiva di Mirafiori sia necessario chiedere all’ad di Stellantis Carlos Tavares di assegnare un altro modello di largo consumo da affiancare alla 500 elettrica e di anticipare i lanci produttivi dei modelli Maserati".

Il Ministro delle imprese e del Made in Italy ha recentemente commentato il nuovo piano di incentivi che penalizzerebbe il gruppo Stellantis rispetto agli anni precedenti, quasi come se fosse una punizione per l'incerto futuro degli impianti in Italia. A intervenire è stato addirittura il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, la quale ha commentato definendo la pratica degli incentivi una misura che deve essere uguale per tutti.