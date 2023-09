Stellantis: 'Entro il 2023 un'auto elettrica che tutti potranno acquistare'. Quale sarà?

In occasione dell'inaugurazione del Battery Technology Center di Stellantis a Torino, il CTO del gruppo, Ned Curic, ha parlato del futuro dell'azienda in campo elettrico, rilasciando delle dichiarazioni senza dubbio interessanti.

Secondo Curic le attuali batterie utilizzate sui veicoli elettrici sono "semplicemente troppo pesanti", e di fatto rendono i veicoli "non compatibili" con gli obiettivi di sostenibilità.

Nel futuro quindi, bisognerà ridurre il peso delle stesse: "Un traguardo difficile che ho in mente per il mio team entro il 2030 è quello di modificare il peso delle batterie, portandole a essere almeno il 50% più leggere", ha spiegato Curic anche se al momento non ha "alcuna idea" di come sarà la "batteria del futuro".

E ancora: "Dovremo pensare a materiali completamente nuovi, a una nuova chimica, a un nuovo modo di sostituire talu materiali molto, molto, molto pesanti con qualcosa di decisamente più leggero". Stellantis ha investito 40 milioni di euro nel Centro Tecnologico per le Batterie di Torino, con l'obiettivo di sviluppare i futuri pacchi batteria dei nuovi veicoli del gruppo.

E a riguardo Curic ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti specificando che Stellantis lancerà nel corso dell'anno un'auto elettrica “molto convincente”, "Un veicolo che quasi tutti le persone possono permettersi di acquistare", senza comunque fornire indicazioni sul prezzo ne tanto meno svelare il modello a cui si riferisce.

A quale veicoli farà riferimento Curic? Stellantis vanta al suo interno alcuni dei marchi che vanno per la maggiore in Europa come ad esempio Fiat, Citroen, Peugeot e Opel, di conseguenza è complicato fare una previsione.

Sappiamo per certo che la Fiat Panda 2024, che diverrà un B-SUV, verrà presentata a luglio dell'anno prossimo, di conseguenza bisogna depennare l'utilitaria torinese. Forse il riferimento del CTO di Stellantis è alla nuova Citroen C3 elettrica, gemella proprio della Panda, di cui sono emersi dei render negli scorsi giorni, e che dovrebbe essere presentata nelle prossime settimane, indicativamente entro la fine dell'anno 2023.

Si parla di un prezzo possibile di circa 25mila euro, di conseguenza potrebbe essere la destinataria delle parole di Curic. "Stiamo consumando molta energia a base di carbonio nei sistemi esistenti, quindi il passaggio a sistemi di veicoli elettrici consente un futuro molto più sostenibile", ha concluso il manager.