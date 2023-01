Stellantis entra nel mondo degli aerotaxi: 'Vogliamo sfidare Tesla'

Stellantis ha ufficializzato l'accordo con Archer, startup californiana per la produzione del Midnight eVtol, un piccolo aereo elettrico. Obiettivo: entrare nel nuovo business degli aerotaxi, gli aerei per il trasporto dei passeggeri.

Sono tantissime le aziende che stanno lavorando in vista della nascita di un mercato che sembrerebbe essere molto redditizio, di conseguenza Stellantis vuole farsi trovare pronta e al CES 2023 di Las Vegas ha ufficializzato l'intesa, sfruttando il palcoscenico internazionale. Stando a quanto prevede l'accordo, il contributo del gruppo sarà di 150 milioni di dollari sotto forma di capitale azionario, e i velivoli saranno prodotti in quel di Convington, nello Stato della Georgia negli USA.

Se tutto andrà come previsto, i primi robotaxi dovrebbero entrare in produzione nel 2024, per poi arrivare sul mercato l'anno successivo. L'aereo elettrico, che decollerà e atterrerà in verticale, prevede 6 motori girevoli per ala, potrà trasportare fino a quattro passeggeri oltre al pilota e avrà un'autonomia di 160 chilometri. Il tempo di ricarica è di 10 minuti per 30 chilometri di autonomia, di conseguenza con una ricarica completa il velivolo potrà compiere diversi tragitti senza mai “attaccare la spina”. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Archer – è il commento di Carlos Tavares, CEO di Stellantis - negli ultimi due anni e sono sempre impressionato dalla loro ingegnosità e dal loro incrollabile impegno a fornire risultati".

"L’approfondimento della nostra partnership con Archer – ha aggiunto - come investitore strategico con piani per aumentare la nostra partecipazione dimostra come Stellantis stia spingendo i confini per fornire una libertà di mobilità sostenibile, dalla strada al cielo. Supportare Archer con la nostra esperienza nella produzione è un altro esempio di come Stellantis guiderà il modo in cui il mondo si muove”. Il numero uno di Stellantis ha concluso lanciando il guanto di sfida a Tesla: “Abbiamo un profondo rispetto per Tesla, è molto competitiva. Abbiamo raggiunto un livello di sofisticatezza che ci consente di sfidare altre case, inclusa Tesla stessa. La nostra tecnologia è pronta, vogliamo competere e competeremo con Tesla: cercheremo di batterla anche se non sarà facile”.

L'auto volante è sempre stato un sogno, quasi un mito degli ingegneri e degli inventori, e spesso e volentieri abbiamo assistito a esperimenti nel corso degli anni tutt'altro che riusciti. Negli ultimi tempi, però, grandi colossi della tecnologia e del mondo dell’automotive, come ad esempio Suzuki che ha presentato le sua auto volanti, senza dimenticarsi del robotaxi della Nasa presentato due anni fa, stanno investendo parecchi soldi nel settore: che sia finalmente arrivato il momento giusto?