Stellantis, cresce l'offerta dell'idrogeno: ecco i furgoni di medie e grandi dimensioni

Con un comunicato ufficiale, Stellantis dichiara che la linea di veicoli commerciali Stellantis Pro One espanderà la propria capacità produttiva per quanto riguarda il combustibile a idrogeno con l'avvio della produzione di furgoni di medie e grandi dimensioni.

l tutto avverrà presso gli impianti di Hordain (Francia) e Gliwice (Polonia), ampliando così l'offerta di soluzioni per la mobilità a emissioni zero. Nel mese di ottobre dello scorso anno, l'azienda aveva presentato i suoi piani di rinnovamento dell'intera gamma di furgoni, elemento strategico nell'ambito della strategia Pro One per la divisione veicoli commerciali di Stellantis. Il Governo italiano pare abbia contattato Stellantis chiedendo che in Italia si torni a produrre un milioni di unità di veicoli e di intensificare la produzione.

STando al comunicato, la compagnia possiede un portafoglio di tecnologie avanzate che vanno da sistemi di propulsione a dispositivi di sicurezza, dagli ADAS alla connettività, per offrire un ambiente ottimale sia ai guidatori che ai proprietari di veicoli commerciali. La posizione di leadership di Stellantis Pro One in Europa si basa sulla capacità produttiva degli stabilimenti di Mangualde (Portogallo), Vigo (Spagna) ed Ellesmere Port (Regno Unito) per i furgoni compatti K9, Hordain (Francia) e Luton (Regno Unito) per i furgoni di medie dimensioni K0 e Atessa (Italia) e Gliwice (Polonia) per i furgoni di grandi dimensioni.



"La decisione di introdurre prima nella nostra catena di produzione i furgoni di medie dimensioni a celle a combustibile e ora anche quelli di grandi dimensioni dimostra il nostro impegno a mantenere la leadership nella tecnologia dell'idrogeno più avanzata e a renderla accessibile ai nostri clienti più esigenti", ha dichiarato Jean-Michel Billig, Chief Technology Officer di Stellantis per lo sviluppo dei veicoli a celle a combustibile alimentate a idrogeno. "Le competenze e l'impegno dei nostri team di ingegneri e l'efficacia dei nostri processi operativi sono fondamentali per perseguire gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030 e per mantenere la leadership nel segmento dei veicoli commerciali a zero emissioni".

L'offerta di Stellantis comprenderà otto furgoni di medie e grandi dimensioni alimentati a idrogeno con propulsione a celle a combustibile a idrogeno, prodotte nei suoi stabilimenti: Citroën ë-Jumpy e ë-Jumper, Fiat Professional E-Scudo e E-Ducato, Opel/Vauxhall Vivaro e Movano, e Peugeot E-Expert e E-Boxer.

La tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno riveste un ruolo fondamentale nella transizione verso la mobilità a emissioni zero di Stellantis. Fondata nel 2021, Stellantis è stata il primo produttore al mondo a introdurre sul mercato veicoli di questo tipo. Nel 2023, l'azienda ha acquisito un terzo del capitale di Symbio, azienda leader nella tecnologia dell'idrogeno con stabilimenti in Europa e negli Stati Uniti.