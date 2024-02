Stellantis, compenso stellare per Tavares nel 2023: ecco quanto ha guadagnato

Carlos Tavarez e John Elkann, i due punti di riferimenti di Stellantis, hanno ricevuto i compensi per l'anno fiscale 2023. Ricchi, come ci immaginavamo. L'azienda ha dimostrato anche grande generosità ai dipendenti distribuendo ben 2112 euro di premio. Tutto questo a dimostrazione degli ottimi risultati della società.

Nel 2023, John Elkann ha ricevuto compensi totali per circa 4,8 milioni di euro, registrando un calo rispetto ai 5,85 milioni del 2022, come riportato nella Relazione Annuale 2023 della società. La sua remunerazione include una parte fissa, composta da una retribuzione base di circa 924.000 euro e fringe benefits per circa 684.000 euro, oltre a una parte variabile di circa 3,2 milioni sotto forma di incentivi a lungo termine.

Gli altri membri del consiglio di amministrazione hanno ricevuto compensi totali per 216.927 e 62.644 euro per Andrea Agnelli. Non ci sono quindi stati aumenti dei salari base annuale per Elkann. Carlos Tavares, invece, avrà un aumento del suo compenso solo dal prossimo anno. Nel 2023 Tavares ha ricevuto un salario base di 2 milioni di euro, fringe benefits per 634.000 euro, incentivi a lungo termine per 26 milioni e incentivi a breve termine per 5,7 milioni. La remunerazione totale di Tavares è stata di 36,5 milioni.

Elkann ha commentato: "è stato un anno segnato da nuovi progetti e importanti traguardi per Stellantis. La nostra missione di fornire una libertà di mobilità pulita, sicura e accessibile a tutti non è mai stata così importante, e la resilienza dei nostri colleghi, sotto la guida di Carlos Tavares, ha fatto la differenza"

Tavares invece ha parlato della grossa collaborazione con Lepmotor, che ha richiesto un'attenta pianificazione e dedizione da parte del board manageriale: "Quest’anno abbiamo investito 1,4 miliardi di euro in Leapmotor , un produttore di apparecchiature originali per veicoli a nuova energia, e ora deteniamo circa il 21% del capitale azionario, il che ci assegna un ruolo di primo piano nel sostenere la loro promettente crescita in Cina e le opportunità di espansione globale attraverso la nuova joint venture Leapmotor International, che gestiremo".

Nel settore automobilistico, anche i vertici di Ferrari hanno visto un aumento delle loro remunerazioni nel 2023. L'amministratore delegato Benedetto Vigna ha ricevuto una remunerazione complessiva di 6,692 milioni di euro, mentre il presidente John Elkann ha ricevuto 2,39 milioni di euro. Allo stato attuale, Exor, il principale azionista di Ferrari, detiene il 24,65% del capitale e il 36,48% dei diritti di voto. Il trust Pietro Ferrari, terzo uomo più ricco d'Italia, detiene il 10,48% del capitale e il 15,51% dei diritti di voto, mentre BlackRock detiene il 6,07% del capitale. Secondo la relazione di bilancio, questi sono gli unici tre azionisti che possiedono una quota superiore al 3% del capitale sociale alla data del 9 febbraio.