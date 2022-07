Stellantis potrebbe chiudere il 2022 con 220.000 auto in meno: colpa dei chip e non solo

Così come sta accadendo in ambito prettamente informatico, anche il settore dell’automotive è scosso dalla sofferta produzione di microprocessori. Stellantis, quarto gruppo al mondo del settore auto, purtroppo non fa eccezione e rischia una frenata produttiva di 220.000 unità.

Un'azienda come Stellantis ha prodotto 352.000 veicoli solo nella prima metà del 2022, dati già in difetto rispetto al 2021 dove la produzione si attestava al 14% in più. È il quinto anno di seguito che la produzione Stellantis vede il segno negativo, questa nuova frenata dunque rappresenta una notizia piuttosto preoccupante, se si pensa che l’ammanco di veicoli in questo 2022 sarebbe pari allo stop totale di uno dei loro stabilimenti italiani.

Con un mercato dei chip bloccato e una produzione deficitaria rispetto agli anni passati ne pagheranno sicuramente le conseguenze i lavoratori e le lavoratrici di impianti come quello di Melfi e Sevel, con una perdita economica ingente per Stellantis.

Inoltre non è il solo mercato dei chip bloccato (conseguenza della pandemia di COVID-19) a minare la produzione, ci sono problemi anche per quanto riguarda l'approvvigionamenti di materiali e componenti di terze parti per l’industria automobilistica, la perdita economica in questo senso è di svariati miliardi di euro (si calcola circa 200), anche solo per quel che riguarda l’anno 2021, e il 2022 non sta andando certo meglio...