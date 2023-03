Stellantis chiede ai dipendenti di diventare camionisti per consegnare le auto in attesa

Dopo la pandemia e i problemi degli approvvigionamenti delle materie prime, si è aggiunta la guerra russo-ucraina ad attanagliare le case automobilistiche, e uno dei problemi sorti dopo lo scoppio del conflitto riguarda la scarsa disponibilità di autotrasportatori, al punto che Stellantis ha chiesto ai suoi dipendenti di diventare camionisti.

Secondo ciò che viene riportato da Automotive News Europe, Stellantis avrebbe dunque escogitato un piano per ovviare alla situazione: l’azienda ha inviato delle email ai dipendenti e ha affisso diversi poster nei suoi stabilimenti europei per invogliare i suoi lavoratori a variare la propria posizione lavorativa per aiutare nella consegna delle vetture in giacenza.

Sarebbero già 140 i dipendenti che hanno dato la loro disposizione a cambiare mansione per aiutare l’azienda: Stellantis pagherà loro la formazione necessaria al nuovo lavoro, e al momento l’azienda sta anche valutando l’acquisto dei camion necessari alle consegne. Inoltre, stando a quanto dichiarato da un portavoce del gruppo, i lavoratori potranno effettuare lo switch in maniera provvisoria o definitiva, ma qualora un dipendente volesse tornare alla sua vecchia mansione, sarà libero di farlo.

Si tratta di una manovra piuttosto originale ed estrema, ma le auto in giacenza sono sempre di più e i tempi di consegna si allungano ulteriormente, tanto che Stellantis, in certi casi, ha chiesto alle concessionarie di andare a ritirare le vetture direttamente negli stabilimenti cosi da poterle consegnare

E restando nell’universo capitanato da Carlos Tavares, ricordiamo che al momento l’obiettivo di Stellantis è quello di abbassare il prezzo delle auto elettriche adottando diverse soluzioni.